Χαϊδάρι: Κρίσιμες ώρες για τη 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ατύχημα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή ηθελημένη ενέργεια; Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα προσπαθούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες σχετικά με την πτώση της 13χρονης μαθήτριας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

Η ανήλικη υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση το απόγευμα της Δευτέρας 20/4. Φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της κρίνεται σταθερή, αλλά κρίσιμη.

Τη μαθήτρια επισκέφθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία όπου και νοσηλεύεται δυο φορές η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αλλά και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Χαϊδάρι: Η τραγική στιγμή και το σοκ των συμμαθητών της

Όλα έγιναν στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας εκκωφαντικός ήχος από την πτώση της 13χρονης «πάγωσε» τους συμμαθητές της ενώ βρίσκονταν στο προαύλιο του 7ου γυμνασίου.

Άμεσα ενημερώθηκε για την πτώση της από την κουπαστή του πρώτου ορόφου η διευθύντρια που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Σε χρόνο λιγότερο των τεσσάρων λεπτών στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε την 13χρονη στο Αττικό νοσοκομείο. Αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

«Ήμουν σε δουλειά έξω και με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο ότι το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι… Έτρεξα πανικόβλητη. Δεν μπορούσε να μου πει κανείς τι ακριβώς είχε συμβεί», ανέφερε στο Mega η μητέρα της 13χρονης.

Όσον αφορά στις συνθήκες του σοκαριστικού ατυχήματος, σύμφωνα με καθηγήτρια της 13χρονης που μίλησε στο Mega, «tο κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε.

Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονται συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως στο πλευρό των μαθητών βρέθηκε η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, για να τους υποστηρίξουν.

Πλέον όλοι εύχονται η ανήλικη να ξεπεράσει τον κίνδυνο προκειμένου η κατάσταση της υγείας της να επανέλθει σταδιακά.