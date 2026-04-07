Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Ιράν: Προειδοποιεί ορισμένους κατοίκους στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν

«Μη πλησιάζετε γέφυρες»

Ιράν: Προειδοποιεί ορισμένους κατοίκους στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:27

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προειδοποίηση για τους πολίτες που διασχίζουν μια σειρά από γέφυρες και δρόμους στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Αυτές οι περιοχές θα κηρυχθούν κλειστές στρατιωτικές ζώνες από τις 23:30 (19:30 GMT) μέχρι νεωτέρας, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αναλυτικά:

Ανακοινώνεται προς τους κατοίκους και όσους σκοπεύουν να διέλθουν από τις γέφυρες και τις περιοχές που αναφέρονται, εντός της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν, ότι οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ από απόψε στις 23:00 (ώρα Τεχεράνης) μέχρι νεωτέρας.

Οι περιοχές-στόχοι:

Η χερσαία διαδρομή μεταξύ Ριάντ και Τζέντα (Σαουδική Αραβία).

Η Γέφυρα του Βασιλιά Φαχντ (που συνδέει Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία).

Η Γέφυρα του Σεΐχη Ζάιντ (στο Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ).

Οδηγίες προς τους πολίτες:

Εγκαταλείψτε την περιοχή το συντομότερο δυνατό.

Αποφύγετε κάθε μετακίνηση σε αυτά τα σημεία.

Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές ασφαλείς διαδρομές.

Προειδοποίηση: Η αγνόηση αυτής της προειδοποίησης θέτει τη ζωή σας σε άμεσο κίνδυνο.

