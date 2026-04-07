Ιράν: Προειδοποιεί ορισμένους κατοίκους στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προειδοποίηση για τους πολίτες που διασχίζουν μια σειρά από γέφυρες και δρόμους στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Αυτές οι περιοχές θα κηρυχθούν κλειστές στρατιωτικές ζώνες από τις 23:30 (19:30 GMT) μέχρι νεωτέρας, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

⚠️ تحذير أمني عاجل



نُعلن إلى السكان والمقيمين وكل من يعتزم المرور عبر الجسور المذكورة في الصورة داخل كل من المملكة العربية السعودية و الإمارات و البحرين، أن هذه المناطق ستُصنَّف كمناطق عسكرية مغلقة ابتداءً من الساعة 23:00 من مساء اليوم بتوقيت طهران وحتى إشعارٍ آخر.



📍 المسار… pic.twitter.com/3aqYdNiabQ— العميد إبراهيم ذو الفقاري (@Ibrahim_alFiqar) April 7, 2026

Αναλυτικά:

Ανακοινώνεται προς τους κατοίκους και όσους σκοπεύουν να διέλθουν από τις γέφυρες και τις περιοχές που αναφέρονται, εντός της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν, ότι οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ από απόψε στις 23:00 (ώρα Τεχεράνης) μέχρι νεωτέρας.

Οι περιοχές-στόχοι:

Η χερσαία διαδρομή μεταξύ Ριάντ και Τζέντα (Σαουδική Αραβία).

Η Γέφυρα του Βασιλιά Φαχντ (που συνδέει Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία).

Η Γέφυρα του Σεΐχη Ζάιντ (στο Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ).

Οδηγίες προς τους πολίτες:

Εγκαταλείψτε την περιοχή το συντομότερο δυνατό.

Αποφύγετε κάθε μετακίνηση σε αυτά τα σημεία.

Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές ασφαλείς διαδρομές.

Προειδοποίηση: Η αγνόηση αυτής της προειδοποίησης θέτει τη ζωή σας σε άμεσο κίνδυνο.