Σάλος στο Βατικανό: Συνελήφθη νεαρός που ούρησε στη Βασιλική

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν ένας άνδρας προχώρησε σε πράξη ασέβειας λίγα μόλις μέτρα από το περίφημο Baldacchino του Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο άνδρας ανέβηκε στο βωμό της εξομολόγησης, κατέβασε το παντελόνι του και ούρησε μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα εκατοντάδων επισκεπτών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στον ναό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό, που συνέβη περίπου στις 9:30 το πρωί της Παρασκευής (10/10), αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Il Tempo. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο νεαρός άνδρας παραβίασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα που περιβάλλει τον βωμό κάτω από τον εμβληματικό θόλο, ανέβηκε βιαστικά τα σκαλιά και, με προκλητική στάση, προχώρησε στην ασεβή πράξη.

🇻🇦 LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO.



Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti.



Si chiedono preghiere in riparazione.https://t.co/QbSY3Hvgh1



Video:… pic.twitter.com/GmYNGFB1Oe— 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) October 11, 2025

Η ασφάλεια της Βασιλικής αντέδρασε άμεσα: καραμπινιέροι που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν και τον συνέλαβαν επί τόπου, απομακρύνοντάς τον από τον ιερό χώρο.

Σύμφωνα με την Il Tempo, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ενημερώθηκε για το περιστατικό και φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ του αποτροπιασμό για την προσβολή σε έναν από τους πιο ιερούς τόπους της Καθολικής Εκκλησίας.