Ρωσία – Ουκρανία: Συμφωνία για ανταλλαγή 500 αιχμαλώτων πολέμου

Μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη (05/03), την ανταλλαγή 200 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, ενώ θα ακολουθήσει η ανταλλαγή άλλων 300 αιχμαλώτων αύριο, Παρασκευή (06/03), όπως ανακοίνωσε η Μόσχα.

Οι δύο χώρες πραγματοποιούν τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων και επιστροφές σορούς στρατιωτών, με την πιο πρόσφατη να έχει γίνει την περασμένη εβδομάδα, παρά την έλλειψη ουσιαστικής προόδου σε μια ειρηνική συμφωνία για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου τους.

Ο Ρώσος διαπραγματευτής και σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι έγραψε στο Telegram: «Στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στη Γενεύη, θα λάβει χώρα ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία στις 5 και 6 Μαρτίου. 500 προς 500».

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ανταλλάχθηκαν σήμερα 200 Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου, με τον ίδιο αριθμό Ουκρανών στρατιωτών που κρατούνταν από τη Μόσχα.

Στην ανακοίνωση, η ρωσική διπλωματία δήλωσε ότι ο δεύτερος γύρος της ανταλλαγής που θα αφορά 300 αιχμαλώτους από κάθε πλευρά θα λάβει χώρα αύριο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ανταλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα «μιας περίπλοκης διαδικασίας διαπραγμάτευσης» με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των ΗΠΑ.