Ρωσία: Νεκρός πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης – Πνίγηκε στο μπάνιο του

Νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα βρέθηκε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας Σεργκέι Τρόπιν, σύμφωνα με το ρωσικό δίκτυο RIA Novosti.

Όπως αναφέρει το τηλεοπτικό κανάλι REN, το πτώμα του Τρόπιν βρέθηκε στο μπάνιο και η προκαταρκτική εκδοχή για τον θάνατό του είναι πνιγμός. Ο θάνατος δεν θεωρείται εγκληματική ενέργεια, τονίζει η κρατική υπηρεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σεργκέι Τρόπιν υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης από τον Φεβρουάριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 1997 υπό τον πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν, ο οποίος τον Μάιο του 1996 του απένειμε τον υψηλότερο βαθμό του Κρατικού Συμβούλου Δικαιοσύνης 1ης τάξης.

Νωρίτερα, τον Ιανουάριο, το πτώμα του πρώην αναπληρωτή υπουργού Εργασίας Αλεξέι Σκλιάρ βρέθηκε στη Νέα Μόσχα, που σύμφωνα με το TASS αυτοκτόνησε. Πριν από το θάνατό του, ο πρώην αξιωματούχος άφησε ένα μήνυμα στο κανάλι Telegram στο οποίο κατηγορούσε τη σύζυγό του για το περιστατικό.

Συνολικά, από την αρχή της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, περισσότεροι από 20 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πεθάνει υπό περίεργες συνθήκες. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη των Μεταφορικών Υποδομών της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Φεντότοφ, έπεσε από το παράθυρο ενός ξενοδοχείου στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο. Την προηγούμενη μέρα, το πτώμα του πρώην αναπληρωτή επικεφαλής της Rosreestr, Μπόρις Αβακιάν, βρέθηκε με μαχαιριά στο αρμενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Τον Ιούλιο του 2025, ο υπουργός Μεταφορών Ρόμαν Σταροβόιτ αυτοκτόνησε και σύντομα ο αναπληρωτής του Αντρέι Κορνέιτσουκ πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφηκαν κάθε μήνα θάνατοι αξιωματούχων. Μεταξύ αυτών είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησης του Βλαδιβοστόκ, Κωνσταντίν Κλιούεφ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Ταϊλάνδη. ο Γιεβγένι Γκολόβατι, αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος «Π» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος αυτοκτόνησε με όπλο, ο Βλαντιμίρ Αναγιέφ, αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησης της περιφέρειας Αρχάγγελσκ, ο οποίος πέθανε ενώ έπαιζε χόκεϊ, και ο Ιγκόρ Ροζνέφ, αναπληρωτής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας του Κρασνογιάρσκ, ο οποίος αυτοκτόνησε.