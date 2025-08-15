Ρωσία: “Μαχητική” διάθεση ενόψει των συνομιλιών Πούτιν-Τραμπ
Τι αναφέρει ο Ρώσος απεσταλμένος
Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι “μαχητική”, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις