ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: “Μαχητική” διάθεση ενόψει των συνομιλιών Πούτιν-Τραμπ

Τι αναφέρει ο Ρώσος απεσταλμένος

Ρωσία: “Μαχητική” διάθεση ενόψει των συνομιλιών Πούτιν-Τραμπ
DEBATER NEWSROOM

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι “μαχητική”, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

