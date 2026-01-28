Ρωσία: Αξιωματικός βασανίζει στρατιώτες – Τους έδεσε και τους έδωσε να φάνε χιόνι, δείτε βίντεο (σκληρές εικόνες)

Ένα βίντεο που σοκάρει κάνει τον γύρο του διαδικτύου που δείχνει αξιωματικό του στρατού στη Ρωσία να βασανίζει στρατιώτες.

Το βίντεο δείχνει Ρώσο στρατιωτικό να βασανίζει στρατιώτες κατηγορώντας τους για ανυπακοή και κλοπή. Στο βίντεο φαίνεται ο αξιωματικός να έχει δέσει τους 2 στρατιώτες σε δέντρο, σε κάποιο χιονισμένο δάσος της Ρωσίας. Ο ένας από αυτούς φορά μόνο τα εσώρουχά του. Η θερμοκρασία στην περιοχή αγγίζει τους -20 βαθμούς Κελσίου, όπως μεταδίδει η Sun.

«Καθάρματα, γουρούνια», τους αποκαλεί ο άνδρας που κάνει τα βασανιστήρια. Στη συνέχεια αρπάζει λίγο χιόνι και τους το βάζει με τη βία μέσα στο στόμα των νεαρών στρατιωτών που τουρτουρίζουν από το κρύο.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι στρατιώτες στη Ρωσία γίνονται θύματα τέτοιων βασανιστηρίων. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο που επικαλείται τον Ουκρανό αναλυτή και μπλόγκερ Γιούρι Μπουτούσοφ, οι Ρώσοι διοικητές συνηθίζουν να εξασκούν βίαιες πρακτικές και καψόνια στους στρατιώτες ώστε να τους σκληραγωγήσει.