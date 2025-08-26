Φωτορεπόρτερ του Reuters έσκισε την ταυτότητα της – Καταγγέλλει ανοχή στις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα

Την οριστική ρήξη με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανακοίνωσε η Καναδή φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, η οποία εργάστηκε σε αυτό για περισσότερα από οκτώ χρόνια. Η ίδια έσκισε δημοσίως τη δημοσιογραφική της ταυτότητα, καταγγέλλοντας ότι το πρακτορείο ανέχεται τις δολοφονίες δημοσιογράφων από το Ισραήλ και αναπαράγει «παραπλανητικές αφηγήσεις» που νομιμοποιούν τα πλήγματα στη Γάζα.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, που έγινε viral με πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές, η Ζινκ δήλωσε ότι αισθάνεται «ντροπή και θλίψη» για τη δημοσιογραφική της ιδιότητα και χαρακτήρισε «προδοσία» απέναντι στους συναδέλφους της το γεγονός ότι μεγάλα μέσα, όπως το Reuters και οι New York Times, αναπαράγουν αβασάνιστα τις θέσεις του Ισραήλ.

I can’t in good conscience continue to work for Reuters given their betrayal of journalists in Gaza and culpability in the assassination of 245 our colleagues. pic.twitter.com/WO6tjHqDIU— Valerie Zink (@valeriezink) August 26, 2025

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στη δολοφονία του πολεμικού ανταποκριτή του Al Jazeera, Άνας Αλ-Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι το Reuters υιοθέτησε τον «αβάσιμο ισχυρισμό» πως ήταν μέλος της Χαμάς. Παράλληλα, καταδίκασε τη σιωπή του πρακτορείου απέναντι στις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες δημοσιογράφους, ανάμεσά τους και στον εικονολήπτη του Reuters, Χοσάμ Αλ-Μάσρι.

Η Ζινκ περιέγραψε τη στρατηγική του Ισραήλ ως «διπλά χτυπήματα» σε πολιτικούς στόχους, όπου μετά τον πρώτο βομβαρδισμό περιμένουν να συγκεντρωθούν διασώστες, γιατροί και ρεπόρτερ, πριν ακολουθήσει δεύτερη επίθεση. «Από εδώ και πέρα, ό,τι έχω να προσφέρω, θα το κάνω τιμώντας το θάρρος των συναδέλφων μου στη Γάζα» κατέληξε.

Το περιστατικό έρχεται μετά το νέο διπλό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους έξι δημοσιογράφοι, σκοτώθηκαν, με μαρτυρίες να επιβεβαιώνουν ότι ο δεύτερος πύραυλος στόχευσε σκόπιμα όσους είχαν σπεύσει στο σημείο για βοήθεια.