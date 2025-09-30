Reuters: Η πρόταση των ΗΠΑ για «προσωρινή» διακυβέρνηση της Γάζας και ο ρόλος Τραμπ και Τόνι Μπλερ

Ένα νέο σχέδιο ειρήνης που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα (29.09) για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα φέρνει στο προσκήνιο δύο γνώριμα αλλά αμφιλεγόμενα πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πρόταση, η Γάζα θα διοικείται προσωρινά από μία μεταβατική «τεχνοκρατική, αποπολιτικοποιημένη παλαιστινιακή επιτροπή», χωρίς να κατονομάζονται συγκεκριμένα άτομα ή φορείς. Η επιτροπή θα επιβλέπεται από έναν νέο διεθνή οργανισμό, με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης», υπό την προεδρία του Τραμπ και με τη συμμετοχή ηγετών κρατών, ανάμεσά τους και ο Τόνι Μπλερ.

Η μεταβατική επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των βασικών δημοσίων υπηρεσιών και της καθημερινότητας στη Γάζα, έως ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, σύμφωνα με το σχέδιο.

Αντιδράσεις για τη συμμετοχή Μπλερ

Η εμπλοκή του Μπλερ έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του αποικιοκρατικού παρελθόντος της Βρετανίας στην περιοχή, αλλά και του δικού του ρόλου στον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, ο οποίος βασίστηκε σε ψευδείς ισχυρισμούς περί ύπαρξης όπλων μαζικής καταστροφής.

Ο πόλεμος αυτός άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς και επέφερε σοβαρή αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με τον Μπλερ να δέχεται διαχρονικά σφοδρή κριτική.

Το χρονοδιάγραμμα για τη μεταβατική αρχή

Το σχέδιο προβλέπει ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, χωρίς ωστόσο να δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη μεταβίβαση της εξουσίας στην Παλαιστινιακή Αρχή. Σημειώνεται επίσης ότι έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις για επενδύσεις από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι όμως δεν κατονομάζονται.

Ο Μπλερ επισκέφθηκε πρόσφατα τον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τον Τραμπ, ενώ το Ινστιτούτο Tony Blair αναφέρει ότι έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών με διάφορους φορείς για το μέλλον της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Μπλερ χαρακτήρισε το σχέδιο του Τραμπ ως «τολμηρό και έξυπνο», εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρόταση.

Δραματική η κατάσταση στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή καθώς και μια ομάδα μουσουλμανικών χωρών εξέφρασαν επιφυλακτική υποστήριξη στις προσπάθειες Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, με εικόνες λιμοκτονίας και απόλυτης καταστροφής να έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή για τις ενέργειες του Ισραήλ. Ο πόλεμος έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχει εκτοπίσει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ενεργεί στο πλαίσιο της αυτοάμυνας, ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και περισσότεροι από 250 απήχθησαν.