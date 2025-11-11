Reuters: Η διχοτόμηση της Γάζας αποτελεί διαφαινόμενο κίνδυνο καθώς το σχέδιο Τραμπ αποτυγχάνει

Στον κίνδυνο που είναι ορατός εφόσον το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα ναυαγήσει στέκεται το Reuters.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει αρχικά το δημοσίευμα «μια de facto διχοτόμηση της Γάζας μεταξύ μιας περιοχής που ελέγχεται από το Ισραήλ και μιας άλλης που κυβερνάται από τη Χαμάς είναι ολοένα και πιο πιθανή, ανέφεραν πολλαπλές πηγές, καθώς οι προσπάθειες για την προώθηση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου πέρα ​​από μια εκεχειρία παραπαίουν».

Μάλιστα, έξι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με άμεση γνώση των προσπαθειών για την εφαρμογή της επόμενης φάσης του σχεδίου δήλωσαν στο Reuters ότι ουσιαστικά έχει καθυστερήσει και ότι η ανοικοδόμηση φαίνεται πλέον πιθανό να περιοριστεί στην περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρόνια χωρισμού, προειδοποίησαν. Σύμφωνα με το πρώτο στάδιο του σχεδίου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός ελέγχει επί του παρόντος το 53% της μεσογειακής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους της γεωργικής γης, μαζί με τη Ράφα στο νότο, τμήματα της πόλης της Γάζας και άλλες αστικές περιοχές.

Σχεδόν όλοι οι 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας είναι στοιβαγμένοι σε καταυλισμούς σκηνών και στα ερείπια κατεστραμμένων πόλεων σε όλη την υπόλοιπη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Πλάνα από drone του Reuters που τραβήχτηκαν τον Νοέμβριο δείχνουν καταστροφική καταστροφή στα βορειοανατολικά της πόλης της Γάζας μετά την τελική επίθεση του Ισραήλ πριν από την κατάπαυση του πυρός, μετά από μήνες προηγούμενων βομβαρδισμών. Η περιοχή βρίσκεται πλέον μοιρασμένη μεταξύ του Ισραήλ και του ελέγχου της Χαμάς.

«Το επόμενο στάδιο του σχεδίου προβλέπει την περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από την λεγόμενη κίτρινη γραμμή που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ, παράλληλα με τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής για τη διακυβέρνηση της Γάζας, την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας που θα αναλάβει τον έλεγχο από τον ισραηλινό στρατό, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Ωστόσο, το σχέδιο δεν παρέχει χρονοδιαγράμματα ή μηχανισμούς εφαρμογής. Εν τω μεταξύ, η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί, το Ισραήλ απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής που υποστηρίζεται από τη Δύση και η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με την πολυεθνική δύναμη.

«Εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε ιδέες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, σε συνέδριο ασφαλείας στη Μανάμα αυτόν τον μήνα. «Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτή η σύγκρουση, όλοι μας θέλουμε το ίδιο τελικό αποτέλεσμα εδώ. Το ερώτημα είναι πώς θα το κάνουμε να λειτουργήσει;”.

Χωρίς μια σημαντική ώθηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να σπάσει το αδιέξοδο, η κίτρινη γραμμή φαίνεται ότι θα γίνει το de facto σύνορο που θα χωρίζει επ’ αόριστον τη Γάζα, σύμφωνα με 18 πηγές, μεταξύ των οποίων οι έξι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συντάξει ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα χορηγεί στην πολυεθνική δύναμη και σε ένα μεταβατικό διοικητικό όργανο διετή εντολή. Ωστόσο, δέκα διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να διστάζουν να δεσμεύσουν στρατεύματα.

Τα ευρωπαϊκά και τα αραβικά έθνη, ειδικότερα, ήταν απίθανο να συμμετάσχουν εάν οι ευθύνες εκτείνονταν πέρα ​​από την διατήρηση της ειρήνης και σήμαιναν άμεση αντιπαράθεση με τη Χαμάς ή άλλες παλαιστινιακές ομάδες, είπαν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι τα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση θα μπορούσαν να αρχίσουν γρήγορα να διοχετεύονται στην περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ, ακόμη και χωρίς να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο του σχεδίου, με την ιδέα της δημιουργίας πρότυπων ζωνών για να ζήσουν ορισμένοι κάτοικοι της Γάζας.

Τέτοιες προτάσεις των ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι η κατακερματισμένη πραγματικότητα επί του εδάφους κινδυνεύει να «κλειδωθεί σε κάτι πολύ πιο μακροπρόθεσμο», δήλωσε ο Michael Wahid Hanna, διευθυντής προγράμματος των ΗΠΑ του think tank International Crisis Group.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ενώ έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος» στην προώθηση του σχεδίου Τραμπ, υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν η ανοικοδόμηση θα περιοριστεί στην περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επανακαταλάβει ή να κυβερνήσει τη Γάζα, παρόλο που ακροδεξιοί υπουργοί στο υπουργικό του συμβούλιο έχουν ζητήσει την αναβίωση των οικισμών που κατεδαφίστηκαν το 2005.

Ο στρατός, επίσης, έχει αντισταθεί σε τέτοιες απαιτήσεις για μόνιμη κατάληψη του εδάφους ή άμεση εποπτεία των αμάχων της Γάζας. Ο Νετανιάχου έχει αντ’ αυτού δεσμευτεί να διατηρήσει μια ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας, κατά μήκος των συνόρων, για να εμποδίσει οποιαδήποτε επανάληψη της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο» αναφέρει το Reuters.