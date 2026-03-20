«Πυρά» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Μια χάρτινη τίγρη – Είναι δειλοί και θα το θυμόμαστε

Πυρά κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Παρασκευής 20/3.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε δειλούς άπαντες στο ΝΑΤΟ, ενώ όπως υποστήριξε είναι «μια χάρτινη τίγρη».

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗ!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να σταματήσουν ένα Ιράν με πυρηνική ισχύ».

Πρόσθεσε: «Τώρα που η μάχη έχει ΚΕΡΔΙΣΕΙ στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου».

«Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα ΘΥΜΟΥΜΑΣΤΕ!», είπε ο Τραμπ.