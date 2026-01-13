Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Ψήφισε Εδώ
Προβλήματα στα αεροδρόμια της Βιέννης, της Μπρατισλάβας και της Πράγας λόγω παγετού

Αναστολή πτήσεων και εκτροπή προς άλλους αερολιμένες

EPA
DEBATER NEWSROOM

Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Κλειστό και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Συνθήκες παγετού στην κεντρική Ευρώπη ανάγκασαν σήμερα το προσωπικό να κλείσει το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης μέχρι τουλάχιστον τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), ενώ το Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας έχει περιορίσει επίσης τη λειτουργία του.

