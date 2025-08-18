Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο “μονομάχοι” του β’ γύρου

Πρώην πρόεδρος της δεξιάς και γερουσιαστής της κεντροδεξιάς θα αναμετρηθούν τον Οκτώβριο στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία, αφού αναδείχτηκαν οι δυο επικρατέστεροι στον πρώτο, ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή, καταφέρνοντας βαριά ήττα στην αριστερά, στην εξουσία στο κράτος των Άνδεων για 20 χρόνια.

Ο γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, γιος του πρώην προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα (1989-1993), προκάλεσε κατάπληξη σε πολλούς, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με 32,1% των ψήφων, με βάση ταχεία καταμέτρηση του ανώτατου εκλογοδικείου (TSE).

Ο πρώην πρόεδρος Χόρχε «Τούτο» Κιρόγα (2001-2002) τον ακολούθησε σε μικρή απόσταση, συγκεντρώνοντας το 26,8% των ψήφων, πάντα κατά την εφορευτική επιτροπή.

Οι δυο νικητές κεφαλαιοποίησαν την απόρριψη από μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της αριστεράς, η οποία κατηγορείται για τη βαθιά οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ακολουθούν κάποια βιογραφικά στοιχεία για τους μονομάχους του δεύτερου γύρου.

Οικονομολόγος, 57 ετών, ο γιος του σοσιαλδημοκράτη άλλοτε προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα πέρασε τα χρόνια της πρώτης του νιότης στην εξορία, στην Ισπανία, όπου διέφυγε η οικογένειά του εξαιτίας των αλλεπάλληλων στρατιωτικών δικτατοριών.

Εκτός του ότι είναι γερουσιαστής που αντιπροσωπεύει την Ταρίχα, στη νότια Βολιβία, έχει υπάρξει επίσης βουλευτής και δήμαρχος της πρωτεύουσας της περιοχής, στα γείτονα με την Αργεντινή.

Είναι υποψήφιος με τα χρώματα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (PDC) και διεξήγαγε εκστρατεία αυστηρή και μάλλον χαμηλών τόνων.

«Θέλω να συγχαρώ τον βολιβιανό λαό, διότι είπε: ‘Θέλω αλλαγή’», είπε ο κ. Πας, μιλώντας περί «μεγαλείου του βολιβιανού λαού που ποθεί άλλο πεπρωμένο», απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στη Λα Πας.

Ο Ροδρίγο Πας υπόσχεται να εγγυηθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των μεσαίων και λαϊκών τάξεων στο οικονομικό γίγνεσθαι με αύξηση των διαθεσίμων πιστώσεων και να προχωρήσει σε φορολογική μεταρρύθμιση που κατ’ αυτόν θα δώσει δυναμισμό στη βολιβιανή βιομηχανία.

Υποστηρικτές του πανηγύριζαν στους δρόμους της Λα Πας φωνάζοντας συνθήματα με τα οποία προεξοφλούσαν τη νίκη του μόλις μεταδόθηκαν οι αρχικές προβλέψεις.

Η δημοτικότητά του, όπως και του υποψηφίου αντιπροέδρου του, του πρώην ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας Έντμαν Λάρα, ενισχύθηκε εν μέρει λόγω της στάσης του εναντίον της διαφθοράς.

Ο Χόρχε Κιρόγα, μηχανικός 65 ετών, έχει εργαστεί για την αμερικανική πολυεθνική του τομέα της πληροφορικής IBM. Ο λεγόμενος «Τούτο» –έχει επισημοποιήσει το προσωνύμιο– είναι υποψήφιος με τα χρώματα της συμμαχίας Libre («Ελευθερία και Δημοκρατία»).

Αντιπρόεδρος του άλλοτε δικτάτορα Ούγο Μπάνσερ, που επέστρεψε στην εξουσία μέσω της κάλπης στα τέλη των χρόνων του 1990, τον διαδέχθηκε μετά την παραίτησή του για λόγους υγείας (πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα έναν χρόνο αργότερα).

Επανειλημμένα ατυχήσας υποψήφιος σε προεδρικές εκλογές, ο κ. Κιρόγα δηλώνει φιλελεύθερος, αλλά σαγηνεύει μάλλον το πιο συντηρητικό εκλογικό ακροατήριο.

«Θα αφοσιωθώ στο να σωθεί η βολιβιανή οικονομία, να προσελκυστούν επενδύσεις και να ανοίξουν αγορές», δήλωνε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως θέλει να κλείσει συμφωνίες «ελεύθερου» εμπορίου με την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ευρώπη.

Υπόσχεται «ριζοσπαστική αλλαγή» πολιτικής, θέτοντας ψηλά στις προτεραιότητές του τη μείωση του ελλείμματος, τις ιδιωτικοποιήσεις των προβληματικών δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Προβλέπει ότι η κρίση δεν θα περάσει έτσι απλά: «Είναι η πιο μεγάλη θεσμική, οικονομική και ηθική πρόκληση της ιστορίας μας. Και θα αναμετρηθούμε μαζί της όλοι μαζί», είπε ο κ. Κιρόγα αφού έγινε σαφές πως θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.