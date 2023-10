Η μεγάλη χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα είναι προ των πυλών, με την αγωνία για τους αμάχους να μεγαλώνει όσο περνάνε οι ώρες.

Συγκεκριμένα όλα δείχνουν ότι είναι έτοιμα πλέον για τη χερσαία επίθεση στη Γάζα και το μόνο που απομένει είναι να ληφθεί οριστικά η πολιτική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 80.000 άνδρες και 5.000 άρματα μάχης βρίσκονται στον ισραηλινό βορρά.

Στην Σντερότ οι γειτονιές έχουν γεμίσει από ερείπια και καπνούς, ενώ στο σημείο οι κάλυκες είναι αμέτρητοι στο έδαφος.

Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει μέχρι αυτή την ώρα την βόρεια Γάζα με προορισμό περιοχές στον νότο, πριν από την μεγάλη χερσαία επίθεση που αναμένεται να εξαπολύσει το Ισραήλ, ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά εδάφη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η διάβαση της Ράφα παραμένει κλειστή παρά το πλήθος κόσμου που συγκεντρώνεται στις πύλες και τις αυξανόμενες εκκλήσεις να επιτραπεί η είσοδος για την διανομή τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και καυσίμων στη Γάζα.

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η Χαμάς διέψευσαν νωρίτερα αναφορές ότι υπήρχε εκεχειρία προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος βοήθειας μέσω της συνοριακής διέλευσης της Ράφα με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, φουντώνουν οι φήμες για την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα ακύρωσε ένα προγραμματισμένο για σήμερα ταξίδι στο Κολοράντο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εν μέσω αναφορών σε μέσα ενημέρωσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να επισκεφτεί το Ισραήλ μέσα στην εβδομάδα.

Ο Μπάιντεν θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον για να «λάβει μέρος σε συναντήσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας», αναφέρει σε σύντομο δελτίο τύπου η αμερικανική προεδρία.

Τέλος, το Ισραήλ ενεργοποίησε σχέδιο για την απομάκρυνση των κατοίκων 28 χωριών που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο χιλιομέτρων κατά μήκος των βορείων συνόρων του με τον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός μετά τις εχθροπραξίες με την Χεζμπολάχ ενώ παράλληλα συνεχίζεται η κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.

Σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και ο στρατός ανακοινώνουν “την εφαρμογή σχεδίου απομάκρυνσης από το βόρειο Ισραήλ των κατοίκων που ζουν σε τομέα δύο χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο προς καταλύματα που χρηματοδοτούνται από το κράτος”.

Ένα από τα χωριά στο βόρειο Ισραήλ, η Στούλα, δέχθηκε πυραυλική επίθεση από τη σιιτική οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ χθες, Κυριακή. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σκοτώθηκε ένας άμαχος.

Οι επικεφαλής της γαλλικής και της αιγυπτιακής διπλωματίας απηύθυναν σήμερα από το Κάιρο έκκληση για να μπορέσει να περάσει η βοήθεια στη Γάζα και για να μπορέσουν οι αλλοδαποί να φύγουν από τον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος βομβαρδίζεται αδιάκοπα από το Ισραήλ.

“Αυτοί που θέλουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν”, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά. “Προς όλους απευθύνουμε έκκληση να μπορέσουν να ανοίξουν σημεία διέλευσης”, πρόσθεσε.

Ο Αιγύπτιος ομόλογός της Σάμεχ Σούκρι επέρριψε στο Ισραήλ την ευθύνη για το κλείσιμο της μεθοριακής διάβασης της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο , το οποίο “δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει σήμα”, όπως δήλωσε, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος διαβεβαίωνε το Σάββατο ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα διέρχονταν σύντομα από το πέρασμα αυτό.

“Δεν υπάρχει εκεχειρία και είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα σε αντάλλαγμα για την έξοδο αλλοδαπών”, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο συνοριακό πέρασμα, τόσο στην παλαιστινιακή όσο και στην αιγυπτιακή πλευρά, η κατάσταση είναι στάσιμη: οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων περιμένουν μάταια για τρίτη συνεχόμενη ημέρα και τα φορτία με βοήθεια συσσωρεύονται στο Σινά στην Αίγυπτο σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τη Ράφα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP και αυτόπτες μάρτυρες.

Καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στις δύο πλευρές και τον εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου, “οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται, οι βασικές τους ανάγκες να ικανοποιούνται”, ζήτησε η Κολονά.

🇮🇱🇵🇸 This is what the UN warehouses in Gaza look like now, where the structure stored humanitarian aid. The Israeli Air Force destroyed warehouses with food and essential goods. Tel Aviv is blocking the delivery of humanitarian supplies through the Rafah checkpoint. pic.twitter.com/soZm1RE5Xa