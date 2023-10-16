Νετανιάχου και Χαμάς διαψεύδουν την είδηση για εκεχειρία στη νότια Γάζα – Σε μερική κατάπαυση πυρός ο ισραηλινός στρατός

Μπενιαμίν Νετανιάχου και Χαμάς «συμφωνούν» ότι προς το παρόν δεν υπάρχει εκεχειρία στη νότια Γάζα, όσο ο πόλεμος κλιμακώνεται και βρισκόμαστε εν αναμονή της γενικευμένης χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού.

Την ίδια ώρα, ο IDF φαίνεται να ανακοινώνει ότι ως τις 12:00 δεν θα πλήξει τον παλαιστινιακό θύλακα, σε μία ακόμη προσπάθεια να τον εγκαταλείψουν οι άμαχοι όσο ακόμα προλαβαίνουν.

Μερική κατάπαυση του πυρός από τον στρατό του Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα «αποφύγει» να πλήξει τους οδικούς άξονες που συνδέουν το βόρειο με το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την ώρα που ετοιμάζει χερσαία επιχείρηση εναντίον του θύλακα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «θα αποφύγουν να στοχοθετήσουν τους καθορισμένους άξονες από τις 08:00 ως τις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε ο Αβιχάι Αντραέ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X.

«Για την ασφάλειά σας εκμεταλλευθείτε αυτό το διάστημα για να μετακινηθείτε από τα βόρεια και την πόλη της Γάζας προς τον νότο», πρόσθεσε.

Σε άλλη του ανακοίνωση ο στρατός επεσήμανε ότι έχει ορίσει δύο οδούς για την απομάκρυνση των πολιτών της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει ζητήσει από τους κατοίκους του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας – περίπου 1,1 εκατ. ανθρώπους – να μετακινηθούν προς τα νότια, σημειώνοντας ότι πλήττει την πόλη της Γάζας με στόχο να καταστρέψει τα επιχειρησιακά κέντρα του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Εξάλλου το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 2.750 κάτοικοι του θύλακα έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου και 9.700 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου διαψεύδει σήμερα ότι κηρύχθηκε εκεχειρία στη νότια Γάζα

PMO says: There is currently no ceasefire and humanitarian aid in the Gaza Strip in exchange for the expulsion of foreigners. https://t.co/X7Jy250fFj — Tovah Lazaroff (@tovahlazaroff) October 16, 2023

“Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκεχειρία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των αλλοδαπών”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο νωρίτερα δύο αιγυπτιακές πηγές είχαν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Ισραήλ συμφώνησαν στην κήρυξη εκεχειρίας στη νότια Γάζα από σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η οποία θα συμπέσει με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο.

Οι πηγές είχαν επισημάνει ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αν και δεν διευκρίνισαν πόσες ακριβώς. Επίσης είχαν σημειώσει ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν το πέρασμα της Ράφα να παραμείνει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα) σήμερα στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα.

Στη Ράφα, στα σύνορα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και του Σινά στην Αίγυπτο, βρίσκεται το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τον θύλακα προς μια περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters δείχνουν φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από αιγυπτιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις να βρίσκονται στην πόλη αλ Αρίς στο Σινά σήμερα το πρωί αναμένοντας να λάβουν άδεια για το πολύωρο ταξίδι ως τη Ράφα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν συγκεντρώσει διάφορες χώρες και οργανώσεις για τη Λωρίδα της Γάζας έχει συγκεντρωθεί στην αλ Αρίς περιμένοντας τη σύναψη συμφωνίας για την είσοδο της βοήθειας στον θύλακα και την απομάκρυνση από αυτόν των ξένων πολιτών, κάτι το οποίο επετεύχθη όπως δήλωσε χθες Κυριακή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έπειτα από επίσκεψή του στο Κάιρο.

Ωστόσο ο Σαλάμα Μάρουφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, είχε δηλώσει ότι δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση από την αιγυπτιακή πλευρά για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα.

BREAKING: Netanyahu's office says there is 'currently no ceasefire and humanitarian aid in the Gaza Strip in exchange for the evacuation of foreigners'— The Spectator Index (@spectatorindex) October 16, 2023

Αιγυπτιακές πηγές έκαναν λόγω για εκεχειρία ως τις 17:00

Πληροφορίες ήθελαν ΗΠΑ, Αίγυπτο και Ισραήλ να έχουν συμφωνήσει στην επιβολή εκεχειρίας στη νότια Γάζα από σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η οποία θα συμπέσει με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο.

Οι πηγές επεσήμαναν ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αν και δεν διευκρίνισαν πόσες ακριβώς. Επίσης σημείωσαν ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν το πέρασμα της Ράφα να παραμείνει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα) σήμερα στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα.

Η Χαμάς δεν είναι ενήμερη

Απ’ τη μεριά της, η παλαιστινιακή Χαμάς επεσήμανε ότι δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία ανθρωπιστικής εκεχειρίας.

Ο ισραηλινός στρατός και η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες.

