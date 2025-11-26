Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Πίσω από κάθε μέτριο άνδρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε το μυστικό πίσω από την επιτυχία κάθε άντρα. Μιλώντας για την Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας λέει: «πίσω από κάθε μέτριο άνδρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα».

Την καρδιά του άνοιξε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και μοιράστηκε ένα μήνυμα: η στήριξη και η αγάπη της σωστής συντρόφου κάνουν τη διαφορά στη ζωή ενός άντρα. «Πίσω από κάθε μέτριο άντρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα», είπε με χαμόγελο, αναφερόμενος στη σύζυγό του πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, με την οποία γιόρτασε φέτος 14 χρόνια γάμου.

Κατά την επίσκεψή του στο Youth Shedz στη Βόρεια Ουαλία, ο πρίγκιπας συζήτησε με τον ιδρυτή Scott Jenkinson και τη σύζυγό του Sian για την αξία της στήριξης και καθοδήγησης που χρειάζονται οι νέοι στη ζωή τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον ιδρυτή του Youth Shedz, Scott Jenkinson, ο Ουίλιαμ έμαθε ότι η σύζυγος του, Sian, ήταν το μεγάλο στήριγμά του στις δυσκολίες του με την έλλειψη στέγης και τον εθισμό.

«Ήσουν εκεί με τον Scott όταν γύρισε τη ζωή του προς το καλύτερο;» ρώτησε ο πρίγκιπας τη Sian. «Τα κατάφερε πολύ καλά να αλλάξει τη ζωή του». Η Sian συμφώνησε, πριν ο Scott πει: «Με τη γυναίκα μου πίσω μου. Το ξέρεις αυτό».

Ο Ουίλιαμ απάντησε: «Αυτό είναι. Πίσω από κάθε μέσο άνδρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα», με τους θαυμαστές να λιώνουν καθώς θεώρησαν το σχόλιο ότι αναφερόταν στη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον.