Κέιτ Μίντλετον: Το συγκινητικό μήνυμά της για όσους παλεύουν με τον εθισμό – «Δείξτε αγάπη, όχι ντροπή»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, απηύθυνε ένα συγκινητικό και ισχυρό μήνυμα ενόψει της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τον Εθισμό, ζητώντας αλλαγή στον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει όσους παλεύουν με αυτήν την περίπλοκη ασθένεια.

Ως προστάτιδα του The Forward Trust, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που στηρίζει την ανάρρωση από εθισμούς, η Κέιτ έγραψε μια επιστολή με στόχο να ενισχύσει την κατανόηση και να καταρρίψει το στίγμα που βαραίνει τους ανθρώπους που υποφέρουν, καθώς και τις οικογένειές τους.

Στην επιστολή της, η Πριγκίπισσα τόνισε την αταλάντευτη υποστήριξή της στην εκστρατεία που ξεκίνησε το 2021, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την πρόοδο, «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει».

Η Κέιτ Μίντλετον έδωσε έναν σαφή ορισμό: «Ο εθισμός δεν είναι επιλογή ή προσωπική αποτυχία, αλλά μια περίπλοκη ψυχική νόσος που πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια και υποστήριξη. Κι όμως, ακόμη και σήμερα, η εμπειρία όσων παλεύουν με εθισμό διαμορφώνεται από φόβο, ντροπή και κριτική. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

Η Πριγκίπισσα επισήμανε ότι το στίγμα επιτρέπει στον εθισμό να «μεγαλώνει πίσω από κλειστές πόρτες», καταστρέφοντας ζωές και επηρεάζοντας ολόκληρες κοινότητες.

Με βάση και τα ευρήματα της νέας έρευνας του Forward Trust – η οποία έδειξε ότι πάνω από τους μισούς ενήλικες (53%) στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βιώσει ή γνωρίζουν κάποιον με πρόβλημα εθισμού – η Κέιτ απηύθυνε έκκληση για δράση: «Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε καλοσύνη και αγάπη, ώστε να μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. […] Η ανάρρωση είναι δύσκολη, αλλά με τη σωστή στήριξη είναι δυνατή. Και όλα ξεκινούν με μια συζήτηση, μια προσεκτική ακρόαση και το να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε. Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Μαζί, μπορούμε να βγάλουμε τον εθισμό από τις σκιές».

Η Κέιτ Μίντλετον, μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες της εξάλειψης του στίγματος του εθισμού, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον βασικό της ρόλο στη βασιλική οικογένεια, αυτόν της υπεράσπισης της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής συμπερίληψης.

