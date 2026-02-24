Πούτιν: «Το Κίεβο υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες» – Κατηγόρησε την Ουκρανία για “τρομοκρατικές” επιθέσεις

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην επέτειο συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την αιματηρή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατηγορεί το Κίεβο ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Σήμερα, Τρίτη (24/02), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ετήσια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών (FSB) ο Βλαντίμιρ Πούτιν «πέταξε το μπαλάκι» των ευθυνών στην Ουκρανία για την πορεία και το μέλλον των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Καταδίκασε τις επιθέσεις κατά της Ρωσίας, τις οποίες χαρακτήρισε «τρομοκρατικές», συμπεριλαμβανομένων των απειλών κατά διαφόρων αγωγών, επιρρίπτοντας την ευθύνη στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές οφείλονται στην αδυναμία του Κιέβου να επιφέρει ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας», δήλωσε ο Πούτιν.

Μάλιστα τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η άμυνα των ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών αντικειμένων.

Είπε επίσης στους ηγέτες της FSB ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία απαιτούσε μέγιστη επαγρύπνηση και συγκέντρωση εκ μέρους τους.