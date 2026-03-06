ΠΟΥ: Επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις στο βασικό κέντρο διοικητικής μέριμνας στο Ντουμπάι

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι επαναλαμβάνει τις επιχειρήσεις στο σημαντικό κέντρο επιμελητείας που διαθέτει στο Ντουμπάι, μία μέρα αφότου ανακοίνωσε την αναστολή των δραστηριοτήτων του εκεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Μία από τις πιο άμεσες ανησυχίες μας είναι η διαταραχή των ανθρωπιστικών αλυσίδων εφοδιασμού στον τομέα της υγείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ για την ανατολική Μεσόγειο Χανάν Μπάλκι.

«Έπειτα από μια προσωρινή παύση, το κέντρο επιμελητείας του ΠΟΥ για παγκόσμιες επείγουσες καταστάσεις στην υγεία επαναλαμβάνει σήμερα τις δραστηριότητές του», ανακοίνωσε, μιλώντας από το Κάιρο.

Εξήγησε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε συντονισμό κυρίως με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, είναι «έτοιμα» να διευκολύνουν «επείγουσες ανθρωπιστικές αποστολές».

Η αξιωματούχος υπογράμμισε πως το Στενό του Χορμούζ «δεν έχει ξανανοίξει για αυτού του τύπου τις αποστολές» όμως, αντίθετα, η χρήση του εναέριου χώρου που είχε «προσωρινά ανασταλεί, μπορεί τώρα να επαναληφθεί».

Περισσότερα από 50 αιτήματα επείγοντος ανεφοδιασμού από 25 χώρες έχουν επηρεαστεί από την αναστολή των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Τα αιτήματα αυτά σε αναμονή –που θα ωφελήσουν περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους– περιλαμβάνουν προμήθειες του ΠΟΥ για τον Λίβανο, τη Γάζα, την Υεμένη και τη Σομαλία, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό για την πολιομυελίτιδα για σκοπούς εντοπισμού και εξάλειψης», δήλωσε η Μπάλκι.

Τις επόμενες ημέρες, ο ΠΟΥ θα ταυτοποιήσει τις αποστολές που είναι επείγουσες και θα πρέπει να επισπευσθούν πιο γρήγορα, πρόσθεσε.

Πέρυσι, το κέντρο επιμελητείας στο Ντουμπάι επεξεργάστηκε περισσότερα από 500 επείγοντα αιτήματα 75 χωρών στις έξι περιφέρειες του ΠΟΥ.

Στο Ιράν, «τα νοσοκομεία παραμένουν επιχειρησιακά και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ενίσχυσαν τις ικανότητές τους ανάληψης φροντίδας», δήλωσε η Μπάλκι.

Από την πλευρά του, ο ΠΟΥ έχει αποθηκεύσει υλικό φροντίδας τραυμάτων και απαραίτητα φάρμακα στην αποθήκη του στην Τεχεράνη και παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση.

Και «αν και κανένα επίσημο αίτημα επιχειρησιακής υποστήριξης δεν έχει ληφθεί από τον ΠΟΥ, παραμένουμε σε στενή επαφή με τις εθνικές αρχές και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας αν χρειαστεί», δήλωσε η Μπάλκι.