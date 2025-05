Το προσωπικό του διαμέρισμα στο Κρεμλίνο αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, βάζοντας τέλος σε φήμες πολλών ετών.

Συγκεκριμένα, το βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνει τον Ρώσο πρόεδρο να συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν έξω από την κατοικία του – η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το γραφείο του – προτού ανοίξει στη συνέχεια την πόρτα. «Ναι, αυτό είναι το διαμέρισμα. Όπως βλέπετε, δεν είναι μακριά», λέει ο Πούτιν, προσκαλώντας τον δημοσιογράφο να περάσει μέσα.

Το εσωτερικό του διαμερίσματος είναι εξαιρετικά πολυτελές. Το σαλόνι κοσμούν μεγάλοι επιχρυσωμένοι καθρέφτες, πολυέλαιοι και εξωτικά φυτά. Πάνω σε ένα τραπέζι δεσπόζει το πορτρέτο του Τσάρου Αλεξάνδρου Γ’.

Στο κέντρο του δωματίου διακρίνονται ανοιχτόχρωμοι καναπέδες, ενώ ένα λευκό πιάνο βρίσκεται τοποθετημένο δίπλα στο παράθυρο. Ο ίδιος ο Πούτιν σχολιάζει ότι σπάνια προλαβαίνει να παίξει μουσική.

Σε άλλα αποσπάσματα από την εκτενή συνέντευξη που πρόκειται να προβληθεί στη Ρωσία στις 4 Μαΐου, ο Πούτιν δείχνει επίσης στον Ζαρούμπιν μια βιβλιοθήκη από σκουρόχρωμο ξύλο, δύο υπνοδωμάτια και ένα μικρό «οικιακό εκκλησάκι».

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του, τον Μάρτιο του 2023, πως στο εν λόγω διαμέρισμα είχαν λάβει χώρα οι ανεπίσημες διαπραγματεύσεις του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Putin showed journalist Pavel Zarubin his apartment in the Kremlin and admitted that he has been spending the night there almost every day for the past 3 years. pic.twitter.com/dhvhXLMXlK