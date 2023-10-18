ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα «ξεφεύγει εκτός ελέγχου»

Η κατάσταση στη Γάζα «ξεφεύγει εκτός ελέγχου», καθώς υπάρχει έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι έτοιμη να διανεμηθεί εκεί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Κάθε δευτερόλεπτο που περιμένουμε την ιατρική βοήθεια, χάνουμε ζωές», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, τονίζοντας ότι οι ιατρικές προμήθειες είναι μπλοκαρισμένες εδώ και τέσσερις ημέρες στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.

«Χρειαζόμαστε άμεση πρόσβαση για να αρχίσουμε να παραδίδουμε προμήθειες ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο Τέντρος. Όπως πολλοί άλλοι αξιωματούχοι υπηρεσιών του ΟΗΕ, ΜΚΟ ή και κρατών, και αυτός ζητά το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

Εδώ και μέρες, τόνοι βοήθειας έχουν μπλοκαριστεί στην αιγυπτιακή έρημο του Σινά ενώ η Ράφα είναι κλειστή από την παλαιστινιακή πλευρά, ύστερα από τέσσερις βομβαρδισμούς αυτή την εβδομάδα.

«Χρειαζόμαστε να σταματήσει η βία από όλες τις πλευρές», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

