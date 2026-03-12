Πώς χτυπήθηκαν τα 2 τάνκερ στον Περσικό Κόλπο – Βίντεο από τη διάσωση των ναυτικών του ελληνόκτητου “Zefyros”

Με θαλάσσιο drone του Ιράν φέρεται να έγινε η επίθεση εναντίον των δύο δεξαμενόπλοιων τα ξημερώματα της Πέμπτης 12/3 στον Περσικό Κόλπο, εκ των οποίων το ένα ελληνόκτητο.

Όπως έγινε γνωστό, τα τάνκερ που χτυπήθηκαν είναι το ελληνικών συμφερόντων Zefyros, με σημαία Μάρσαλ, και το αμερικανικό Safe Sea.

An oil tanker was struck off the coast of Basrah, Iraq



25 crew members have reportedly been rescued from the ship

Σύμφωνα με πληροφορίες από εταιρείες ασφάλειας ναυσιπλοΐας, τα δύο πλοία έκαναν μεταφορά πετρελαίου από το ένα στο άλλο (ship to ship transfer) και πιθανολογείται ότι στόχος της επίθεσης ήταν το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο.

Στο ελληνόκτητο τάνκερ εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε χάρη στη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέφερε ότι και οι 22 ναυτικοί, υπήκοοι Γεωργίας, που επέβαιναν στο ελληνόκτητο τάνκερ είναι καλά στην υγεία τους.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνεται η επιχείρηση διάσωσης επιζώντων και τα πλοία που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες:

Rescue teams have successfully pulled several survivors from a burning oil tanker struck in the Persian Gulf near Umm Qasr port in Basra province, southern Iraq.

Σημειώνεται πως η εταιρεία στην οποία ανήκει το Zefyros είναι η Benetech Shipping Sa, με έδρα τη Βούλα και ανήκει στους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Από τις επιθέσεις, που έγιναν εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ κάπου 30 ναυτικά μίλια (σχεδόν 100 χιλιόμετρα) από τις ακτές, φέρεται να έχει σκοτωθεί ένας Ινδός, ενώ συνολικά διασώθηκαν 38 ναυτικοί.

Ο ιρακινός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται φλόγες και πυκνοί καπνοί, ανοικτά του νότιου Ιράκ, εντός ιρακινών χωρικών υδάτων.

Μετά τις επιθέσεις, τα λιμάνια διακίνησης πετρελαίου της περιοχής διέκοψαν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικό διευθυντή της Iraqi Ports Company.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι υποβρύχιο drone «ανατίναξε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο».

Νωρίτερα, πηγή ασφαλείας στη Βασόρα είχε δηλώσει στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά εκτιμάται ότι έπληξε τα δύο πλοία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εργαζόμενος στο λιμάνι της Βασόρας είπε πως δεν είναι σε θέση να πει αν πρόκειται για επίθεση εναέριων ή θαλάσσιων drones, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι ναρκοθετεί τα ύδατα του Κόλπου και το στενό του Χορμούζ.

Παράλληλα, και πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν στη σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το Ιράν έχει διαμηνύσει ότι δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».