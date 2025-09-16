Πολωνία: Πύραυλος F-16 – και όχι θραύσματα ρωσικού drone – κατέστρεψε στέγη σπιτιού (Εικόνες)

Ένα σπίτι στην περιφέρεια Λούμπλιν δέχθηκε σοβαρές ζημιές κατά την διάρκεια εισβολής ρωσικών drone στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Στην αρχή, θεωρήθηκε ότι τις ζημιές προκάλεσαν θραύσματα ρωσικού drone ωστόσο η πολωνική ιστοσελίδα «Rzeczpospolita» αποκάλυψε πως το «μη προσδιορισμένο ιπτάμενο αντικείμενο» το οποίο έπεσε στο σπίτι, ήταν ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από F-16 της Πολωνίας, με σκοπό να καταρρίψει drone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πύραυλος φέρεται να παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα καθοδήγησης, με αποτέλεσμα να μην κατευθυνθεί σωστά προς τον στόχο της. Κατά την ίδια πηγή, ο πύραυλος, μήκους περίπου 3 μέτρων και βάρους άνω των 150 κιλών – δεν εξερράγη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις ασφαλείας του πυροκροτητή. 🇵🇱⚡ Scandal in Poland: the house in Wyryki was destroyed not by a Russian drone, but by a Polish F-16 missile



🔻It concerns a building damaged during the Russian drone attack. An “unidentified flying object” pierced the roof and ceiling of the house, while its residents… pic.twitter.com/V1CVQyM2gC— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Οι κάτοικοι του σπιτιού γλίτωσαν, καθώς η ιδιοκτήτρια, όπως υποστήριξε, πρόλαβε να βγει από την κρεβατοκάμαρα λίγο πριν την καταπλακώσουν θραύσματα από τη στέγη.

Η υπόθεση ερευνάται από την στρατιωτική εισαγγελία της Λούμπλιν στην Πολωνία, με ειδικούς να εξετάζουν τα ευρήματα.