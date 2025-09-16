Πολωνία: Πύραυλος F-16 – και όχι θραύσματα ρωσικού drone – κατέστρεψε στέγη σπιτιού (Εικόνες)
Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη βδομάδα μετά την εισβολή drone στον εναέριο χώρο
Ένα σπίτι στην περιφέρεια Λούμπλιν δέχθηκε σοβαρές ζημιές κατά την διάρκεια εισβολής ρωσικών drone στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.
Στην αρχή, θεωρήθηκε ότι τις ζημιές προκάλεσαν θραύσματα ρωσικού drone ωστόσο η πολωνική ιστοσελίδα «Rzeczpospolita» αποκάλυψε πως το «μη προσδιορισμένο ιπτάμενο αντικείμενο» το οποίο έπεσε στο σπίτι, ήταν ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από F-16 της Πολωνίας, με σκοπό να καταρρίψει drone.
Ο πύραυλος φέρεται να παρουσίασε δυσλειτουργία στο σύστημα καθοδήγησης, με αποτέλεσμα να μην κατευθυνθεί σωστά προς τον στόχο της. Κατά την ίδια πηγή, ο πύραυλος, μήκους περίπου 3 μέτρων και βάρους άνω των 150 κιλών – δεν εξερράγη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις ασφαλείας του πυροκροτητή.
Οι κάτοικοι του σπιτιού γλίτωσαν, καθώς η ιδιοκτήτρια, όπως υποστήριξε, πρόλαβε να βγει από την κρεβατοκάμαρα λίγο πριν την καταπλακώσουν θραύσματα από τη στέγη.
Η υπόθεση ερευνάται από την στρατιωτική εισαγγελία της Λούμπλιν στην Πολωνία, με ειδικούς να εξετάζουν τα ευρήματα.
