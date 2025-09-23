iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: Ανοίγει και πάλι τις συνοριακές διελεύσεις με την Λευκορωσία

Οι ανησυχίες της Πολωνίας

Πολωνία: Ανοίγει και πάλι τις συνοριακές διελεύσεις με την Λευκορωσία
DEBATER NEWSROOM

Οι συνοριακές διελεύσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας θα ανοίξουν και πάλι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία είχε κλείσει τα σύνορα της με τη Λευκορωσία αυτόν τον μήνα λόγω των Ρώσο –πολωνικών στρατιωτικών ασκήσεων που έλαβαν χώρα στη Λευκορωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ανησυχίες της Πολωνίας, η οποία είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις πολεμικές ασκήσεις «Zapad» (Δύση) ενισχύθηκαν όταν περίπου 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

«Η ολοκλήρωση αυτών των ασκήσεων μειώνει -αν και δεν μπορώ να πω ότι εξαλείφει- διάφορες απειλές και, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα των πολωνικών μεταφορέων και σιδηροδρόμων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το μέτρο έχει εκπληρώσει τον σκοπό του», δήλωσε ο Τουσκ στην κυβέρνηση.

«Εάν οι εντάσεις αυξηθούν, δεν θα διστάσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ