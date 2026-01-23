Politico: ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Το ποσό των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναζητούν σύμφωνα με το Politico οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις η Ρωσία τερματίσει την πλήρη εισβολή της, όπως αναφέρει ένα έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Politico.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα 10ετές σχέδιο για την εγγύηση της ανάκαμψης της Ουκρανίας με μια ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε τα σχέδια στις πρωτεύουσες της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών την Πέμπτη το βράδυ, όπου συζητήθηκε το έγγραφο, με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ, οι οποίοι έλαβαν ανωνυμία για να μιλήσουν για το ευαίσθητο θέμα.

Ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παρουσιάζουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική βασίζεται σε μια κατάπαυση του πυρός που παραμένει ασαφής – αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο διαχειριστή κεφαλαίων στον κόσμο, την BlackRock, η οποία παρέχει συμβουλές για το σχέδιο ανοικοδόμησης αφιλοκερδώς.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, είστε εμπιστευτικός φορέας απέναντι στους πελάτες σας, τους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Philipp Hildebrand. «Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια αλληλουχία και αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας έχουν ήδη θεσπιστεί και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Politico: Η δέσμευση των Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ

Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο, αναφέρει το έγγραφο.

Η Επιτροπή σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028. Αυτή η χρηματοδότηση αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν επισύναψαν κάποιο ποσό.

Ενώ ο Τραμπ έχει μειώσει την στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, η χώρα έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσινγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία. Αλλά είναι απίθανο οι επιχειρήσεις να ακμάσουν πριν σιωπήσει το ανατολικό μέτωπο. «Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα, εφόσον υπάρχουν drones και πυραύλοι σε πτήση», δήλωσε ο Hildebrand της BlackRock.