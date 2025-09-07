Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του «influencer του Θεού» – Δείτε Live

Πλήθος κόσμου έσπευσε στο Βατικανό, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, για την αγιοποίηση του Ιταλού έφηβου Κάρλο Ακούτις, γνωστού και ως «influencer του Θεού».

Χιλιάδες πιστοί βρέθηκαν μπροστά στις γιγαντοοθόνες για να δουν σε ζωντανή σύνδεση από το Βατικανό στην Ασίζη, όπου βρίσκεται το γυάλινο φέρετρο με τον πρώτο Άγιο της χιλιετίας για τους Καθολικούς.

ο Κάρλο Ακούτις, που έμαθε κώδικα υπολογιστών για να κατασκευάσει ιστοσελίδες με σκοπό να διαδώσει την πίστη του, τώρα θα ανέλθει στο ίδιο επίπεδο με τη Μητέρα Τερέζα και τον Φραγκίσκο της Ασίζης.

Ο Λέοντας, που εξελέγη τον Μάιο για να αντικαταστήσει τον Φραγκίσκο, θα προεδρεύσει τώρα σε μια τέτοια εκδήλωση για πρώτη φορά ενώ θα αγιοποιήσει επίσης τον Πιερ Τζόρτζιο Φρασάτι, έναν νεαρό Ιταλό που ήταν γνωστός για την παροχή βοήθειας σε όσους είχαν ανάγκη και πέθανε από πολιομυελίτιδα τη δεκαετία του 1920.

Η μητέρα του Ακούτις, Αντονία Σαλζάνο, δήλωσε νωρίτερα φέτος : «Ο Κάρλο ήταν ένα συνηθισμένο παιδί όπως (οι άλλοι). Συνήθιζε να παίζει, να έχει φίλους και να πηγαίνει στο σχολείο. Αλλά η εξαιρετική του ποιότητα ήταν το γεγονός ότι άνοιξε την πόρτα της καρδιάς του στον Ιησού και έβαλε τον Ιησού στην πρώτη θέση στη ζωή του.»

«Χρησιμοποίησε αυτή την ικανότητα για να διαδώσει τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο», πρόσθεσε.

«Ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν περισσότερη πίστη, να καταλάβουν ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή, ότι είμαστε (προσκυνητές) σε αυτόν τον κόσμο». Το να γίνει κάποιος άγιος σημαίνει ότι η Εκκλησία πιστεύει ότι ένα άτομο έζησε μια άγια ζωή και τώρα βρίσκεται στον Παράδεισο με τον Θεό.

Η τελευταία κατοικία του νέου αγίου, όπου ο Ακούτις είναι θαμμένος με ένα κερί που απεικονίζει τον εαυτό του τοποθετημένο πάνω στο σώμα του, φορώντας την φόρμα του, το τζιν και τα αθλητικά του παπούτσια, έχει γίνει ένας δημοφιλής χώρος ευλάβειας, προσελκύοντας χιλιάδες πιστούς κάθε μέρα.