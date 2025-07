Τουρκία και Βρετανία υπέγραψαν συμφωνία για τα Eurofighter – Η ανακοίνωση του τουρκικού υπ. Άμυνας

Η συμφωνία για πώληση Eurofighter στην Άγκυρα αναμένεται να προχωρήσει όπως επιβεβαιώθηκε σήμερα μετά από συμφωνία των υπουργών εξωτερικών της Τουρκίας και της Βρετανίας.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο Βρετανός ομόλογός του Τζον Χίλι υπέγραψαν πλήρες μνημόνιο κατανόησης για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.

«Οι υπουργοί Άμυνας υπέγραψαν σήμερα από κοινού μνημόνιο συμφωνίας. Το έγγραφο αυτό κωδικοποιεί τη σχέση μεταξύ των χωρών, οδηγώντας τις ένα βήμα πιο κοντά σε μια πλήρη συμφωνία για το Typhoon. Και οι δύο υπουργοί χαιρετίζουν την υπογραφή ως ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ένταξης της Τουρκίας στο κλαμπ Typhoon και μοιράζονται την αμοιβαία φιλοδοξία να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.

Να θυμίσουμε ότι προηγουμένως, ρεπορτάζ του Bloomberg ανέφερε ότι η Γερμανία έδωσε επίσης το πράσινο φως για την αγορά 40 αεροσκαφών τύπου Eurofighter από την Τουρκία.

Συγεκριμένα, το Συμβούλιο Ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Βερολίνο ενέκρινε προκαταρκτικά την αίτηση για τα 40 αεροπλάνα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο και ζήτησε να μην κατονομαστεί επικαλούμενη εμπιστευτικές πληροφορίες. Το αίτημα υποβλήθηκε από την Τουρκία τον Μάρτιο του 2023 για τα αεροσκάφη, τα οποία αποτελούν συνεργασία της BAE Systems, της Airbus και της ιταλικής Leonardo.

Η έγκριση της πώλησης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το περιοδικό Der Spiegel. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη χθες έγινε επικοινωνία Ερντογάν – Στάμερ με θέμα την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία.

