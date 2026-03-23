Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 43 ετών ο δισεκατομμυριούχος Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από την παγκόσμια επιτυχία της πλατφόρμας OnlyFans.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, ο Λεονίντ Ραντβίνσκι άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η οικογένειά του ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Just in: OnlyFans owner Leonid Radvinsky has died from cancer aged 43, the company said on Monday. https://t.co/bNfkGvv8MW pic.twitter.com/duTXbOWLDt— Financial Times (@FT) March 23, 2026

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της πλατφόρμας το 2018, αναλαμβάνοντας τα ηνία από τους ιδρυτές της, Γκάι και Τιμ Στόουκλι.

Υπό την καθοδήγησή του, το OnlyFans μεταμορφώθηκε σε έναν οικονομικό κολοσσό, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί περιεχομένου —ιδιαίτερα στον χώρο των ενηλίκων— αμείβονται για τη δουλειά τους, χρεώνοντας απευθείας τους συνδρομητές τους.

Η πλατφόρμα γνώρισε εκρηκτική άνοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελώντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα αλλά και κερδοφόρα ψηφιακά μοντέλα παγκοσμίως.

Το μέλλον της πλατφόρμας

Ο θάνατος του 43χρονου επιχειρηματία φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας.

Πριν από τον θάνατό του, ο Λεονίντ Ραντβίνσκι βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές για την πώληση του 60% της πλατφόρμας, μια συμφωνία που θα αποτιμούσε το OnlyFans στα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια.