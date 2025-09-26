Παρουσιαστής του Fox News πρότεινε να «βομβαρδιστεί» το κτίριο του ΟΗΕ μετά το απρόοπτο με τον Τραμπ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε δήλωση του παρουσιαστή του Fox News Τζέσι Γουότερς, ο οποίος, σχολιάζοντας την αποτυχημένη εμφάνιση του προέδρου Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε μεταξύ άλλων: «Πρέπει είτε να φύγουμε από τον ΟΗΕ, είτε να τον βομβαρδίσουμε».

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, ο Γουότερς συμπλήρωσε: «Ίσως να του ρίξουμε αέρια (…) πρέπει να τον καταστρέψουμε».

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του ΟΗΕ: ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «απαράδεκτες», σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για «αστείο» ή «ειρωνεία», καθώς τέτοια ρητορική συνιστά απειλή κατά των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντουζαρίκ υπενθύμισε τραγικά περιστατικά του παρελθόντος, λέγοντας ότι οργανισμοί του ΟΗΕ έχασαν ανθρώπους σε βομβαρδισμούς σε Βαγδάτη και Αλγέρι και πως ακόμη και ο ίδιος έχει περπατήσει ανάμεσα σε συντρίμμια μετά από παρόμοιες επιθέσεις.

Prezenter FOX Jessie Walters: „Musimy albo opuścić ONZ, albo je zbombardować”.



To jawne nawoływanie do przemocy w postaci zamachu terrorystycznego. Zgadnijcie proszę, co się stało po tej wypowiedzi.



Nic. FCC nie zareagowało. pic.twitter.com/VYwvkYMck9— Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) September 24, 2025

Μετά την καταγγελία του ΟΗΕ, ο Τζέσι Γουότερς ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τη Μελίσα Φλέμινγκ, επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, ενώ ο διεθνής οργανισμός υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στο κανάλι. Το Fox News δεν προχώρησε σε δημόσιο σχόλιο για το περιστατικό.

Το περιστατικό σχετίζεται με την εμφάνιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση, όπου συνάντησε προβλήματα, μεταξύ άλλων, με την κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα. Ο ΟΗΕ διευκρίνισε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε λόγω ενεργοποίησης του μηχανισμού ασφαλείας από εικονολήπτη του Λευκού Οίκου, ενώ για το ζήτημα του τηλεϋποβολέα υπεύθυνος ήταν ο Λευκός Οίκος.