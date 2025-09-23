Τραμπ στον ΟΗΕ: Οτοκιού και κυλιόμενες σκάλες «έσπασαν», αλλά η ομιλία του έκλεψε την παράσταση

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τον θετικό αντίκτυπο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά αναφέρθηκε και στα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, τα οποία, κατά την εκτίμησή του, «έκαναν τον λόγο του ακόμη πιο ενδιαφέρον».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, το απόγευμα της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ήταν «μεγάλη τιμή» να μιλήσει ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, εστιάζοντας κυρίως σε θέματα ενέργειας και μετανάστευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μιλώ για αυτά εδώ και πολύ καιρό και αυτό το Φόρουμ ήταν το καταλληλότερο για να διατυπώσω αυτές τις δύο σημαντικές θέσεις. Ελπίζω να τη δουν όλοι!», έγραψε.

Ωστόσο, ο Τραμπ επεσήμανε τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην είσοδό του: το οτοκιού χάλασε και οι κυλιόμενες σκάλες «σταμάτησαν ξαφνικά» καθώς ανέβαινε προς το βήμα. Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος έκρινε ότι τα τεχνικά προβλήματα ενίσχυσαν το ενδιαφέρον της ομιλίας.

«Είναι πάντα τιμή να μιλάει κανείς στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα κι αν ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά!», κατέληξε.

Βίντεο δείχνουν τα προβλήματα στην είσοδο, με την προπορευόμενη Μελάνια να ανεβαίνει πρώτη τα σκαλιά, ενώ ο Τραμπ και η συνοδεία τον ακολουθούν. Όσο για το οτοκιού, αυτό έσβησε ενώ ο Τραμπ μιλούσε, χωρίς όμως να σταματήσει την ομιλία του, συνεχίζοντας με τοποθετήσεις για την παγκόσμια πολιτική και τη θέση του για την κλιματική αλλαγή, την οποία χαρακτήρισε «απάτη».