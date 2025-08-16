Παρουσία ευρωπαίων ηγετών η συνάντηση της Δευτέρας μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα γίνει στον απόηχο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την BILD, Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δέχθηκε το τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 8:35 (ώρα Ελλάδος) στο ασφαλές κρυπτο-τηλέφωνό του, ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Στην ίδια κλήση συνδέθηκαν ευρωπαίοι ηγέτες και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, είχε προηγηθεί απευθείας συνομιλία διάρκειας 30′ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου ο πρώτος να ενημερώσει τον ουκρανό πρόεδρο σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα.

«Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν φέρεται να ήταν πρόθυμος για πρώτη φορά να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Απέκλεισε μόνο την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Ο (Ντόναλντ) Τραμπ έδωσε στους συμμετέχοντες την εντύπωση ότι ήταν κουρασμένος. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι δεν είχε κοιμηθεί για 20 ώρες λόγω των προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής και ότι δεν πρέπει να το κάνει κανείς αυτό στην ηλικία του», αναφέρει η εφημερίδα.

Βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

Οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ζελένσκι: Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις της στις πρώτες γραμμές

Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει μέσα στις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις της στις πρώτες γραμμές του μετώπου, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταγράφουμε την κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X μετά από συνάντηση που είχε με τον Αρχηγό του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Μελόνι: “Θετικό ότι δημιουργούνται κάποια μικρά περιθώρια για ειρήνη”

«Θεωρώ θετικό το ότι δημιουργούνται κάποια μικρά περιθώρια για την ειρήνη στην Ουκρανία» τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με αναφορά στα αποτελέσματα της συνάντησης του του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Η συμφωνία μοιάζει ακόμη πολύπλοκη, αλλά επιτέλους εφικτή, μετά από το τέλμα που προέκυψε, εδώ και πολλούς μήνες, στο πολεμικό μέτωπο», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία είναι της άποψης ότι «μόνον η Ουκρανία μπορεί να διαπραγματευτεί, σε ό,τι αφορά τους όρους και την επικράτειά της».

«Ο πρόεδρος Τραμπ επανέφερε στο τραπέζι την ιταλική ιδέα για εγγυήσεις ασφαλείας που να εμπνέονται από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η πρόταση ξεκινά από τον ορισμό της ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που να επιτρέψει στην Ουκρανία να διαθέτει την στήριξη όλων των εταίρων της -συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ – οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να ενεργοποιηθούν, σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.