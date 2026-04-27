Νέα πρόταση του Ιράν για το Ορμούζ και αναβολή των συνομιλίων για τα πυρηνικά – Συνάντηση Αραγτσί-Πούτιν στη Ρωσία

Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τα βλέμματα να στρέφονται σήμερα στη Ρωσία, όπου θα συναντηθεί ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί «έφτασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (σ.σ. στην Αγία Πετρούπολη) με σκοπό να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν», ανέφερε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA στο Telegram. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι ο Πούτιν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Αραγτσί, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ολοκλήρωσε χθες την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ κι ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Truth Social ότι ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, διότι δεν ήθελε να τους αναγκάσει να περάσουν «15-16 ώρες» σε αεροσκάφος για συνομιλίες που θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα τηλεφωνικά, κατ’ αυτόν.

Όταν ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios τον ρώτησε αν η ακύρωση σημαίνει πως θα ξαναρχίσει άμεσα ο πόλεμος, ο κ. Τραμπ απάντησε «όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμη αυτό», προσθέτοντας πάντως «εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επίσης ανέφερε πως οι ηγέτες του Ιράν «μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν» αν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο που συμμετέχει στη μεσολάβηση, το Πακιστάν επιχειρεί να γεφυρώσει σημαντικές διαφωνίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τις επαφές να συνεχίζονται έμμεσα.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να θέτει ως προϋπόθεση την άρση των «λειτουργικών εμποδίων» για την επανεκκίνηση του διαλόγου.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει πρώτα να άρουν τα επιχειρησιακά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Την ίδια ώρα, η εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο δοκιμάζεται εκ νέου, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ κλιμακώνονται, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που είχε συμφωνηθεί με αμερικανική μεσολάβηση.

Αραγτσί: Η συνάντηση με τον Πούτιν μια καλή ευκαιρία για να συζητηθούν οι πολεμικές εξελίξεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η επικείμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε από την Αγία Πετρούπολη πως η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν «θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να συζητηθούν οι εξελίξεις στον πόλεμο»

Κατά την άφιξή του, ο Αραγτσί δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι ταξίδεψε στη Ρωσία «με στόχο τη συνέχιση των στενών διαβουλεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας σχετικά με περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες επισκέψεις του στο Πακιστάν και το Ομάν.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επισήμανε πως ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ ήταν «πολύ παραγωγικό» και περιλάμβανε «καλές διαβουλεύσεις», κατά τις οποίες οι αξιωματούχοι «εξέτασαν τα γεγονότα του παρελθόντος και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».

Αντίστοιχα, κατά την επίσκεψή του στο Ομάν, ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έκαναν συζητήσεις σχετικά με το Στενό του Ορμούζ.

«Το Ιράν και το Ομάν είναι τα δύο παράκτια κράτη του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τις αμοιβαίες διαβουλεύσεις —ιδίως καθώς η ασφαλής διέλευση από το Στενό έχει καταστεί σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα», ανέφερε σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Πρέπει να διεξάγουμε διάλογο για να διασφαλίσουμε την προάσπιση των κοινών μας συμφερόντων και να παραμείνουμε συντονισμένοι σε κάθε ενέργεια που λαμβάνουμε, καθώς τα συμφέροντα τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν εμπλέκονται άμεσα», ανέφερε.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι υπάρχει «υψηλός βαθμός συναίνεσης» μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν «ότι οι διαβουλεύσεις πρέπει να συνεχιστούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων».

«Το Πακιστάν διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, και ήταν απαραίτητο να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις», ανέφερε ακόμα από την Αγία Πετρούπολη ο Αμπάς Αραγτσί.

«Σε κάθε περίπτωση, έχουν σημειωθεί εξελίξεις στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, και οι λανθασμένες προσεγγίσεις και οι υπερβολικές απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εμπόδισαν τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων να επιτύχει τους στόχους του, παρά την κάποια πρόοδο που σημειώθηκε», επισήμανε.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Καζέμ Τζαλαλί, σημείωσε μέσω X ότι το Ιράν και η Ρωσία ανήκουν σε «ενωμένο μέτωπο» που έχει απέναντί του τις «παγκόσμιες ηγεμονικές δυνάμεις» κι επιδιώκει «έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη μονομέρεια και τη δυτική κυριαρχία». در ادامه جهاد دیپلماتیک برای پیشبرد منافع کشور و در میانه تهدیدات خارجی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (@araghchi) در سفر به سنت پترزبورگ با رئیس جمهور روسیه (@KremlinRussia_E) دیدار می کند.



هماهنگی تعاملات و پیشبرد برنامه‌های مشترک در سطح منطقه و بین‌الملل، مهمترین دستور… pic.twitter.com/CrjPdTbmWS— Kazem Jalali (@KazemJalali4) April 26, 2026

Το Ιράν προτείνει στις ΗΠΑ συμφωνία για την επαναλειτουργία του Ορμούζ και αναβολή των πυρηνικών συνομιλιών

Το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος που επικαλείται το Axios.

Η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαβιβάστηκε μέσω πακιστανών διαμεσολαβητών, έρχεται εν μέσω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις και ενώ η ηγεσία του Ιράν δεν καταφέρνει να παρουσιάσει μια ενιαία στάση όσον αφορά τις παραχωρήσεις στον πυρηνικό τομέα.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σύσκεψη σήμερα, Δευτέρα, στο Κέντρο Επιχειρήσεων για το Ιράν με την ομάδα του σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Νέα ένταση στον νότιο Λίβανο – 14 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

Στο άλλο κύριο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, όπου οι εχθροπραξίες συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους χθες Κυριακή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό θυμάτων αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, πριν από δέκα ημέρες, κατά την πηγή αυτή. Ανάμεσα στα θύματα ήταν δυο παιδιά, τόνισε το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως άλλοι τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, που έχουν αναπτύξει μονάδες στον νότιο Λίβανο, έκαναν λόγο για έναν στρατιώτη τους πεσόντα «κατά τη διάρκεια μαχών», στις οποίες τραυματίστηκαν επίσης αξιωματικός και άλλοι πέντε στρατιώτες.

Το Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες.

«Οι παραβιάσεις της Χεζμπολά καταστρέφουν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά το εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο. «Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια», διεμήνυσε.

Η Χεζμπολά, απορρίπτοντας τις κατηγορίες αυτές, ορκίστηκε να συνεχίσει την «ανταπόδοση» κάθε «παραβίασης» της ανακωχής από την ισραηλινή πλευρά.

Πριν από τους θανάτους που ανακοινώθηκαν χθες βράδυ, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταμετρούσε 2.509 νεκρούς και 7.755 τραυματίες στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη 2η Μαρτίου. Τουλάχιστον 36 από αυτούς σκοτώθηκαν σε πλήγματα αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, τη 17η Απριλίου.