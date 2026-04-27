Έξαλλος ο Τραμπ με δημοσιογράφο του CBS: “Δεν είμαι βιαστής, ούτε παιδόφιλος – Είστε ντροπή”

Εξοργίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, εξαπολύοντας επίθεση στη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ που διάβασε αποσπάσματα από τα γραπτά του φερόμενου δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο.

Ειδικότερα, η δημοσιογράφος διάβασε αποσπάσματα από το μανιφέστο του υπόπτου για την ένοπλη επίθεση, τα οποία δεν κατονόμαζαν τον Τραμπ, αλλά ανέφεραν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

«Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αντιδρώντας έντονα και συνέχισε:

«Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί».

«Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», ανέφερε ακόμα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ομοσπονδιακό πολιτικό δικαστήριο έχει κρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ.

Ο Τραμπ έχει επίσης δεχθεί επικρίσεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί τον «αθωώνουν», ενώ οι αρχές δεν τον έχουν κατηγορήσει για παρανομία σε σχέση με την υπόθεση.

Επιπλέον, σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο CBS, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η πολιτική βία στη χώρα δεν είναι απαραίτητα αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν. «Αν κοιτάξετε 20, 40, 100, 200 ή 500 χρόνια πίσω, υπήρχε πάντα. Άνθρωποι δολοφονούνται, τραυματίζονται, πλήττονται», ανέφερε. «Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι περισσότερη σήμερα απ’ ό,τι ήταν τότε», συμλήρωσε.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στους Δημοκρατικούς για το πολιτικό κλίμα, κατηγορώντας τους για χρήση εμπρηστικής ρητορικής.

.@POTUS on political violence in America: "It's always been there… I do think that the hate speech of the Democrats—much more so—is very dangerous. I really think it's very dangerous for the country." pic.twitter.com/CBrCgDJiJL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

«Πιστεύω ότι η ρητορική μίσους των Δημοκρατικών είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνη για τη χώρα», τόνισε.