Ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου γεννά πρόβλημα που προέκυψε λίγο πριν ξεκινήσει η ακρόασή του με τους Ευρωπαίους ραβίνους.

Όπως ανέφερε ο Πάπας: «Καλημέρα, σας χαιρετώ όλους και σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη που μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά τυχαίνει να μην είμαι καλά με την υγεία μου και για το λόγο αυτό προτιμώ να μην διαβάσω την ομιλία, αλλά να σας την δώσω και να την πάρετε εσείς».

VATICAN CITY—It is being reported by @Corriere that the Pope did not deliver anticipated address to a delegation of European Rabbis, this morning, due to poor health:



“Good morning, I greet you all and welcome you. Thank you for this visit that I like so much but it happens that…