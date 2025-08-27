Πανικός στη Σκωτία: Συνελήφθη 14χρονη που αμύνεται με τσεκούρι κατά επίδοξου βιαστή (Βίντεο)

Σάλο έχει προκαλέσει στη Σκωτία ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο φαίνεται σε βίντεο να φέρει τσεκούρι και μαχαίρι και να προσπαθεί να προστατέψει την ίδια και την μικρότερη αδελφή του, η οποία εκείνη τη στιγμή απειλείται από κάποιον άγνωστο άνδρα.

Την ανασφάλεια που επικρατεί και στη Σκωτία καταδεικνύει αυτό το συμβάν, την ίδια στιγμή που η εγκληματικότητα και τα εγκλήματα κατά παιδιών φτάνουν σε αριθμούς ρεκόρ. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δράστες είναι μουσουλμάνοι μετανάστες, όπως φαίνεται να ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό

Το απόγευμα του Σαββάτου (24/08) η αστυνομία της Σκωτίας δέχθηκε καταγγελία για παρουσία ανηλίκου με αιχμηρά αντικείμενα στη St Ann Lane στο Ντάντι.

Οι αρχές γύρω στις 19:40 ειδοποιήθηκαν για μία οπλισμένη νεαρή κοπέλα στην περιοχή. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και προσήγαγαν μια 14χρονη που κατηγορήθηκε για το περιστατικό και θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν ότι η 14χρονη βρισκόταν με την 12χρονη αδελφή της, όταν ξαφνικά έπρεπε να αντιμετωπίσουν έναν άνδρα που τις παρενόχλησε σε κοντινό χώρο στάθμευσης, ζητώντας το τηλέφωνο της μιας και αγγίζοντάς τες με σκοπό την ασέλγεια.

Στο βίντεο η μεγαλύτερη κρατάει ματσέτα και η μικρότερη τσεκούρι, σε αμυντική στάση που αναγκάζει τον άνδρα να υποχωρήσει.

Στο τέλος, ο άνδρας μιλάει στα αραβικά, γεγονός που ενίσχυσε δημοσιογραφικές εκτιμήσεις ότι πρόκειται για μετανάστη μουσουλμανικής καταγωγής.

Δείτε το βίντεο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING – Police have arrested and charged a 14-year-old girl after she was forced to brandish a knife to defend herself and her friend against a migrant who attempted to assault her near St Ann’s Lane in Dundee, Scotland. pic.twitter.com/odBjzIZugA— Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 25, 2025

Έντονες αντιδράσεις στα social

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα social media η σύλληψη της ανήλικης αντί του φερόμενου ως δράστη. Μάλιστα χρήστες του «Χ» υποστήριξαν τα κορίτσια και ανέφεραν ότι δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση από την αστυνομία ή τους περαστικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα πολλοί χρήστες επισήμαναν ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται σε περίπτωση ανάγκης η αυτοάμυνα σε γυναίκες και νέους απέναντι σε περιστατικά παρενόχλησης. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Office for National Statistics (ONS), το 13% των γυναικών και το 7% των ανδρών δήλωσαν ότι υπέστησαν παρενόχληση τον τελευταίο χρόνο, με τους νεότερους να είναι οι πιο ευάλωτοι.

«Η βία κατά των γυναικών αποτελεί εθνική απειλή»

Δημοσιογραφικές έρευνες έχουν τονίσει περιστατικά κακοποίησης σε καταλύματα ασυνόδευτων προσφυγών, εντείνοντας τη δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Η βρετανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι «η βία κατά των γυναικών αποτελεί εθνική απειλή» και υποστηρίζει ότι εφαρμόζει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.