Μινεσότα: Δύο νεκρά παιδιά και 17 τραυματίες από ένοπλή επίθεση σε εκκλησία και σχολείο – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το μακελειό σε καθολική εκκλησία της Μινεάπολης στη Μινεσότα. JUST IN: MASS SH00TING AT ANNUNCIATION CATHOLIC CHURCH AND SCHOOL IN MINNEAPOLIS WITH MORE THAN 20 CASUALTIES pic.twitter.com/mL5w8lznHj ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 27, 2025

«Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου που συνέβη σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη», ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας. 🔴 ACTIVE SHOOTER! Minneapolis. CHURCH SHOOTING! Police. SHOTS FIRED. Minnesota. LIVE https://t.co/AzJ1bqEL6X— JLR© (@JLRINVESTIGATES) August 27, 2025

Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ, συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα όλα έγιναν περίπου στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία, στην οδό 509 W 54th Street.

Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου, ενώ, έφερε μαζί του και άλλα όπλα και αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Ενημερώθηκε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας»

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο στιγματίστηκε από αυτήν την αποτρόπαια πράξη βίας», είπε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ, Γουόλτζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ