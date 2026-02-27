Πακιστάν: Έκρηξη βομβιστή αυτοκτονίας σκοτώνει 4 αστυνομικούς στο Παντζάμπ – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
Προσοχή σκληρές εικόνες
Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει καρέ καρέ την επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας σε πόλη του Πακιστάν.
Η πολεμική σύγκρουση της ηγεσίας των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν με το Πακιστάν έχει αφήσει πίσω πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις εκατέρωθεν. Μία από αυτές φαίνεται σε ένα σοκαριστικό βίντεο με «πρωταγωνιστή» βομβιστή αυτοκτονίας των Ταλιμπάν, που σπέρνει τον θάνατο σε ένα σημείο ελέγχου των πακιστανικών δυνάμεων στην περιοχή Μπάκαρ του Παντζάμπ, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Πακιστανοί αστυνομικοί.
Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:
Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις
Οι πακιστανικές δυνάμεις έπληξαν τα ξημερώματα (27/2) στόχους των Ταλιμπάν στη Καμπούλ αλλά και στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια. Ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ, έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν.
Πάντως, ο Μουτζάχιντ, διέψευσε τη δήλωση του Πακιστανού υπουργού Πληροφοριών που έκανε λόγο για «τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν».
Την ίδια στιγμή, πυροβολισμοί και πυρά πυροβολικού ακούσθηκαν σήμερα (07:00 ώρα Ελλάδας) κοντά στη στρατηγικής σημασίας διάβαση του Τουράμ ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Ένας από αυτούς, είδε Αφγανούς στρατιώτες να κατευθύνονται προς τα σύνορα, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας τον διατάξουν να φύγει από την περιοχή.
Οι αφγανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των πακιστανικών στρατευμάτων το βράδυ της Πέμπτης, ως απάντηση, σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν, στους πακιστανικούς βομβαρδισμούς του περασμένου Σαββατοκύριακου.
