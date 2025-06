Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Την ίδια ώρα μία πιθανή στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στην πολεμική σύρραξη εντείνει την ανησυχία.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο «τοποθεσίες εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους» στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Αεροσκάφη της Πολεμικής μας Αεροπορίας πετούν πάνω από τοποθεσίες εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους» και «πλήττουν όσους επιχειρούν να επιστρέψουν στις τοποθεσίες για να πάρουν πυρομαχικά από εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί προηγουμένως», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν.

Στον αντίποδα, το Ιράν εκτόξευσε σήμερα υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, την έκτη ημέρα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah «διαπέρασαν με επιτυχία τα αμυντικά συστήματα του ισραηλινού καθεστώτος», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δέχθηκε σήμερα (18.06) ερωτήσεις από δημοσιογράφους για την εξέλιξη της πολεμικής σύρραξης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, στα πλαίσια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο.

Σε ερώτηση αναφορικά με το αν οι ΗΠΑ είναι κοντά σε ένα χτύπημα των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι: «Δεν πιστεύετε σοβαρά ότι θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση;» με τους δημοσιογράφους να επιμένουν και να τον ρωτούν ξανά για το πότε ακριβώς μπορεί να γίνει μια τέτοια επίθεση.

«Δεν ξέρεις καν ότι θα το κάνω. Δεν ξέρεις. Μπορεί να το κάνω. Μπορεί και να μην το κάνω. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

President Trump on negotiations with Iran: "Nothing is too late. The only thing too late is Powell." pic.twitter.com/c4CbSeG27P