Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (18.06) το μεσημέρι ότι εξαπέλυσε ένα νέο κύμα επιδρομών στην Τεχεράνη, κατά την έκτη ημέρα της χειρότερης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Μια πρώτη σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν τις 15:30 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νέες εκρήξεις ήχησαν γύρω στις 15:50 τοπική ώρα, με πάνω από πέντε στήλες μαύρου καπνού να είναι ορατές σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η αιτία των εκρήξεων δεν είναι μέχρι στιγμής σαφής και δεν είναι γνωστό ποια κτίρια έχουν πληγεί.

An Israeli airstrike targeted the Lavizan neighborhood in northeast Tehran, where Iranian Supreme Leader Ali Khamenei is reportedly hiding, following reports of loud explosions in the capital. pic.twitter.com/OigWya2xpU — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 18, 2025

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από ανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

According to messages shared with Iran International, residents in Mehrshahr and Kianmehr districts of Karaj say they heard six powerful explosions at around 3:20 p.m. local time. June 18, 2025

#BREAKING: Witness reports shared with Iran International say multiple loud explosions were heard moments ago in eastern Tehran. According to one message, the blasts struck the Lavizan forest area. — Iran International English (@IranIntl_En) June 18, 2025

🔴 The IAF is currently striking military targets belonging to the Iranian Regime in Tehran. — Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2025

Ισραήλ: «Έχουμε βομβαρδίσει πάνω από 1.100 στόχους στο Ιράν από την Παρασκευή»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 1.100 στόχους στο Ιράν σε εκατοντάδες επιδρομές από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις νωρίς την Παρασκευή, δήλωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Την ίδια ώρα η ιρανική μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA (Human Rights Activists in Iran) ανέφερε ότι σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Καταφέραμε σημαντικά πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος… Τώρα επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων από την περιοχή του Ισφαχάν», δήλωσε ο Ντεφρίν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

🎯 Approx. 25 fighter jets struck over 40 missile infrastructure components directed toward Israel this morning, including missile storage sites and military operatives of the Iranian Regime.



A loaded and ready-to-launch "Emad" missile launcher was also struck overnight. pic.twitter.com/8oHQYCW2A1 — Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2025

«Σημαδεύουμε στρατιωτικούς στόχους, εκείνοι επιτίθενται σε σπίτια αμάχων», τόνισε, υποστηρίζοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις ενεργούν συστηματικά για να εξουδετερώσουν την πυρηνική απειλή του Ιράν και έχουν προκαλέσει «σημαντικές ζημιές».

Το Ιράν εκτοξεύει πυραυλικές επιθέσεις κατά κύματα προς το Ισραήλ καθημερινά, με περίπου 30 βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται σε δύο ομοβροντίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπλήρωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος. Οι περισσότεροι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Ισραήλ, είπε.

🎯 The Israeli Air Force identified and struck five attack helicopters at a military base in the Kermanshah area



Througout the morning, Israeli Air Force aircraft continued to fly over Iranian airspace and locate targets for strikes.



The IAF identified and struck five Iranian… pic.twitter.com/W0hUEe5mqx — Israel War Room (@IsraelWarRoom) June 18, 2025

Ο απολογισμός του πολέμου

Από την έναρξη του πολέμου, 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί από τις ιρανικές επιθέσεις.

Το HRANA, μια μη κυβερνητική οργάνωση Ιρανών ακτιβιστών με έδρα τις ΗΠΑ, τόνισε σήμερα πως 239 πολίτες, 126 στρατιωτικοί και 220 άνθρωποι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις — συνολικά οι νεκροί είναι 585.

Η μκο πρόσθεσε πως 1.326 έχουν τραυματιστεί.

Οι απολογισμοί αυτοί βασίζονται σε επίσημα στοιχεία και τοπικές αναφορές.

Με μήνυμα γραμμένο στα περσικά ο ισραηλινός στρατός καλεί Ιρανούς να επικοινωνήσουν με την Μοσάντ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), σε ασυνήθιστό τους μήνυμα γραμμένο στην περσική γλώσσα, παρότρυναν Ιρανούς που ανησυχούν για την κατάσταση στη χώρα τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επικοινωνήσουν με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

«Αγαπητοί πολίτες του Ιράν. Κατανοούμε τη δύσκολη κατάστασή σας υπό τις σκληρές συνθήκες που δημιούργησε το καθεστώς. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ανησυχούν για το αβέβαιο μέλλον. Ακόμα και εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη των θεσμών ασφαλείας του καθεστώτος μας έχουν εκφράσει τον φόβο, την απελπισία και τον θυμό τους για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και μας έχουν ζητήσει να επικοινωνήσουνε με τις ισραηλινές αρχές, ώστε το Ιράν να μην υποστεί την ίδια μοίρα με τον Λίβανο και τη Γάζα», ανέφερε η ανάρτηση των IDF στο Χ .

«Την παρούσα στιγμή, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε η αρμόδια αρχή για τέτοια αιτήματα. Αλλά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας παραπέμψουμε μέσω αυτού του συνδέσμου στην ιστοσελίδα της Μοσάντ», συνεχίζει η ανάρτηση, που συνοδεύεται με τον ιστότοπο της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

