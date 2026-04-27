Οζ Πέρλμαν: Περιγράφει τον τρόμο από τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών – «Στην αρχή δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται» (Βίντεο)

Ο Οζ Πέρλμαν, γνωστός Αμερικανός μένταλιστ και performer περιέγραψε την αγωνία που ένιωσε την στιγμή των πυροβολισμών που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στην εφημερίδα Le Parisien, είπε ότι οι πυροβολισμοί στην είσοδο του ξενοδοχείου ακούστηκαν την στιγμή που έκανε ένα μαγικό κόλπο για τον Ντόναλντ, τη Μελάνια Τραμπ και την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Ο Πέρλμαν ανέφερε ότι «στην αρχή δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται», εξηγώντας ότι στην αρχή ακούστηκαν απλώς κάποιοι θόρυβοι. Έπειτα πρόσθεσε: «Μετά είδα όλες τις ομάδες ασφαλείας να μπαίνουν τρέχοντας στην αίθουσα, όλες προς την ίδια κατεύθυνση. Τότε κατάλαβα ότι ήταν κάτι διαφορετικό».

«Σκέφτηκα: Θεέ μου, θα πεθάνουμε;».

U.S. President Donald Trump was rushed from the White House correspondents' dinner in Washington DC after gunshots were heard outside the ballroom.



Έπειτα ο perfomer φοβούμενος για το ενδεχόμενο βόμβας έπεσε στο πάτωμα και βρέθηκε δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο. Όπως είπε στην εφημερίδα, ο Τραμπ προσπάθησε να σηκωθεί και να κινηθεί, ωστόσο οι πράκτορες ασφαλείας τον ακινητοποίησαν με δύναμη. «Άρχισε να σηκώνεται και να προχωρά, και τότε οι πράκτορες έπεσαν πάνω του και τον έριξαν κάτω με μεγάλη δύναμη. Εκεί κατάλαβα ότι δεν ήταν κάτι απλό».

Αργότερα, ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς τους καθησύχασε για την κατάσταση. «Ήρθε κοντά μας πολύ ήρεμος και μας είπε ότι ο πρόεδρος είναι καλά και ότι ο δράστης έχει συλληφθεί».

Ο Πέρλμαν όταν επέστρεψε σπίτι του βρέθηκε με τα παιδιά του και δήλωσε ανακουφισμένος. «Είναι απίστευτο να είσαι στο σπίτι» είπε χαρακτηριστικά.