Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικοινώνησε με τον Ζελένσκι – «Η θέση της Ευρώπης είναι σαφής»
Τι ανέφερε σε ανάρτηση της
Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε νέα επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) ανέφερε: «Έχω μιλήσει με τον Ζελένσκι σχετικά με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.
Συζητήσαμε τα επόμενα βήματα στην πορεία προς μια διαπραγματευμένη ειρηνευτική συμφωνία και τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την ανασυγκρότησή της. Η θέση της Ευρώπης είναι σαφής. Υποστηρίζουμε πλήρως την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο για να εγγυηθούμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
I have spoken with @ZelenskyyUa on the developments of the last days.
We discussed the next steps on the way towards a negotiated peace agreement and Ukraine’s future membership in the European Union as well as its reconstruction.
Europe’s position is clear. We fully support…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2025
