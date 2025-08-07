Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικοινώνησε με τον Ζελένσκι – «Η θέση της Ευρώπης είναι σαφής»

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε νέα επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) ανέφερε: «Έχω μιλήσει με τον Ζελένσκι σχετικά με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Συζητήσαμε τα επόμενα βήματα στην πορεία προς μια διαπραγματευμένη ειρηνευτική συμφωνία και τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την ανασυγκρότησή της. Η θέση της Ευρώπης είναι σαφής. Υποστηρίζουμε πλήρως την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο για να εγγυηθούμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».