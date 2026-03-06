Ουκρανία: Το Κίεβο θα αποστείλει “προσεχώς” στη Μέση Ανατολή στρατιωτικούς ειδικούς για τα drones

Η Ουκρανία θα αποστείλει “προσεχώς” στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), ανακοίνωσε σήμερα στο AFP υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

“Η άφιξη Ουκρανών στρατιωτικών στον Περσικό Κόλπο αναμένεται προσεχώς“, δήλωσε ο αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για να “διευκρινιστεί πώς θα γίνει“, πρόσθεσε.

Σε αντάλλαγμα το Κίεβο ελπίζει να εξασφαλίσει πυραύλους για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, που είναι τα μόνα που μπορούν να καταρρίψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα κατά της Ουκρανίας, όπως και διπλωματική υποστήριξη απέναντι στη Ρωσία, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

“Χρειαζόμαστε πυραύλους για τα Patriot, χρηματοδότηση για την παραγωγή όπλων για τη δική μας άμυνα, όπως και διπλωματική υποστήριξη για να δώσουμε τέλος στον πόλεμο εδώ“, πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν την υποστήριξη της Ουκρανίας για την προστασία τους από τα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Αντιμέτωπο με μαζικά πλήγματα drones ιρανικού σχεδιασμού από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα το 2022, το Κίεβο ανέπτυξε αρκετά αποτελεσματικά μέσα και φθηνά για να τα καταρρίπτει, ιδίως μέσα αναχαίτισης που καταστρέφουν τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν πτήσει.

“Η αμερικανική πλευρά το αιτήθηκε, είπαν: “Παρακαλώ'” και “η Ουκρανία δέχθηκε να παράσχει μια τέτοιου είδους βοήθεια”, σημείωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος στο AFP.

Ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να διευκρινίσει περαιτέρω όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου αποστολής, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των στρατιωτικών που αναμένεται να μετάσχουν.

“Αυτή τη στιγμή που μιλάμε καθορίζονται όλα”, σημείωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος κατέληξε λέγοντας ότι “δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τις λεπτομέρειες”.