Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο (βίντεο)

Στο πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στις δυο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Χάρκοβο.

   Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο έκανε λόγο για σύντομη, αλλά εντατική επιδρομή με πυραύλους. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις. Ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως τώρα.

   Σύμφωνα με πληροφορίες, κάπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε χονδρικά μια ώρα, σε αυτή που περιγράφηκε ως η πιο εντατική επίθεση στην Ουκρανία ως αυτό το στάδιο φέτος.

   Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν αναφερθεί στο μέγεθος της ρωσικής επιδρομής ως τώρα. Δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από πλευράς Μόσχας.

   Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα της πόλης. Πρόσθεσε πως άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν.

