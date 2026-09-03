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Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις καταγγέλλει η Naftogaz

Η επίθεση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις καταγγέλλει η Naftogaz
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Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε μονάδες παραγωγής της Ukranafta της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz.

   Η επίθεση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό, προστίθεται στην ανακοίνωση της Naftogaz στην οποία δεν αναφέρεται η τοποθεσία.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

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