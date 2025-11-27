Ουκρανία: Ο Ζελένσκι δεν πρόκειται να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη, δήλωσε ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Ούτε ένας λογικός άνθρωπος σήμερα δεν θα υπέγραφε έγγραφο για παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός του προσωπικού του Ζελένσκι, επικεφαλής διαπραγματευτής και στενότερος βοηθός καθ’ όλη τη διάρκεια του πλήρους πολέμου με τη Ρωσία.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να βασίζεται σε εμάς ότι θα παραδώσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών», μου είπε τηλεφωνικά από το Κίεβο. «Το σύνταγμα το απαγορεύει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό εκτός αν θέλει να πάει ενάντια στο ουκρανικό σύνταγμα και τον ουκρανικό λαό».

Όσον αφορά το ζήτημα της γης, η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει μόνο το πού θα πρέπει να χαραχθεί η γραμμή για να οριοθετηθεί αυτό που ελέγχουν οι εμπόλεμες πλευρές. «Το μόνο που μπορούμε ρεαλιστικά να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή είναι να ορίσουμε τη γραμμή επαφής», είπε ο Γερμάκ. «Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».