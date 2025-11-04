Ουκρανία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ
Οι επιθέσεις έπληξαν τις κοινότητες Ποκρόφσκι και Μικολάιφκα
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο ανέφερε πως ένας 47χρονος και ένας 35χρονος έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ποκρόφσκι, συμπληρώνοντας πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από την περιοχή, όπου διακρίνονται κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα.
In Dnipropetrovsk region, Russian strike killed two men, including a police officer, and injured four others.
During the day, Russian forces launched a massive attack on Synelnykove district using guided bombs and drones. In Pokrovske (do not confuse with Pokrovsk) community, an… pic.twitter.com/NxyqXpFtfd— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 4, 2025
Εννέα τραυματίες ήταν ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος στην κοινότητα Μικολάιφκα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
