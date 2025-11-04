Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ουκρανία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Οι επιθέσεις έπληξαν τις κοινότητες Ποκρόφσκι και Μικολάιφκα

Ουκρανία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ
NATIONAL GUARD OF UKRAINE (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο ανέφερε πως ένας 47χρονος και ένας 35χρονος έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό βομβαρδισμό στην κοινότητα Ποκρόφσκι, συμπληρώνοντας πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες από την περιοχή, όπου διακρίνονται κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα.

Εννέα τραυματίες ήταν ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος στην κοινότητα Μικολάιφκα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

