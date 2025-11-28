“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Ουκρανία: Αντιπροσωπεία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Άντριι Γερμάκ, επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση

Ουκρανία: Αντιπροσωπεία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες που αφορούν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

“Η αντιπροσωπεία σχεδιάζει να συναντήσει την αμερικανική πλευρά στο τέλος αυτής της εβδομάδας”, δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος. Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες), πρόσθεσε η πηγή.

Ο Άντριι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας, επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή πριν από την αποπομπή του νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

