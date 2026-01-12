Ουκρανία: 14χρονος μαχαίρωσε μαθητή και καθηγητή σε σχολείο του Κιέβου

Ένας 14χρονος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με μαχαίρι έναν συνομήλικό του μαθητή και έναν 39χρονο καθηγητή σε σχολείο του Κιέβου στην Ουκρανία, σε μια επίθεση που μπορεί να συνδέεται με τη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και το γραφείο του εισαγγελέα της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο έφηβος «έβαλε μια μάσκα και ένα κράνος που είχε ετοιμάσει εκ των προτέρων στις τουαλέτες (του σχολείου), μετά έτρεξε μέσα σε μια τάξη και επιτέθηκε σε έναν 39χρονο καθηγητή και έναν 14χρονο συμμαθητή του με μαχαίρι», προτού αυτοτραυματιστεί στο χέρι και την κοιλιά, διευκρίνισε η ουκρανική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Κιέβου αναφέρθηκε σε πιθανή σύνδεση του περιστατικού με τη Ρωσία μετά τον εντοπισμό στο τηλέφωνο του εφήβου «αλληλογραφίας» με «άγνωστα πρόσωπα –πιθανόν εκπροσώπους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών».

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το ουκρανικό μέσο RBC, που φαίνεται να είναι στιγμιότυπο οθόνης από συνομιλία στο Telegram, δείχνει έναν έφηβο με κράνος και μάσκα που φοράει ένα μπλουζάκι στο οποίο αναγράφεται η φράση «Hitler kaput».

Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία, φαίνεται ένας έφηβος, του οποίου το πρόσωπο έχει καλυφθεί, με ίδιο μπλουζάκι.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, τα δύο θύματα και ο δράστης διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και ο καθηγητής βρίσκεται σε «σοβαρή κατάσταση».

Το «Χίτλερ καπούτ» είναι μια έκφραση που είναι γνωστή ως αυτή που χρησιμοποιούσαν τα σοβιετικά στρατεύματα απέναντι στους Γερμανούς στρατιώτες στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Ρωσία αιτιολογεί μεταξύ άλλων την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές ότι ανέχονται ομάδες νεοναζιστικής ιδεολογίας στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεών τους, επισημαίνει το AFP.

Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις και δολιοφθορές, συμπεριλαμβανομένου μέσω της στρατολόγησης ενηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.