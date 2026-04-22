BBC: Σε συναγερμό το καθεστώς της Τεχεράνης – Μπαράζ εκτελέσεων και φόβοι για νέα εξέγερση

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το ιρανικό καθεστώς, καθώς η εσωτερική κοινωνική αναταραχή και η αβεβαιότητα στις διπλωματικές επαφές με την Ουάσιγκτον συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την προσεχή Παρασκευή, η Τεχεράνη φαίνεται να επιλέγει την οδό της ακραίας καταστολής.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, οι ιρανικές αρχές επιχειρούν να θωρακίσουν το καθεστώς εφαρμόζοντας διπλή στρατηγική. Περιορισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο για τον έλεγχο της πληροφορίας, αλλά και παραδειγματική τιμωρία.

Μόλις χθες (21.04), εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού ο Αμίρ Αλί Μιρτζαφαρί, ο οποίος είχε συλληφθεί στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου με την κατηγορία του εμπρησμού τζαμιού.

Συναγερμός από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διεθνείς παρατηρητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας μια ανησυχητική κλιμάκωση. Τουλάχιστον 14 εκτελέσεις έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ, πολλοί διαδηλωτές καταδικάζονται σε θάνατο με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων στις αρχές του έτους, η καταστολή υπήρξε αιματηρή με δεκάδες χιλιάδες θύματα.

Το μήνυμα της Τεχεράνης

Οι αναλυτές εκτιμούν πως το κύμα εκτελέσεων αποτελεί σαφή ένδειξη της ανασφάλειας του καθεστώτος απέναντι σε μια πιθανή νέα λαϊκή εξέγερση.

Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση χρησιμοποιείται ως μέσο εκφοβισμού, με διοικητές της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ να προειδοποιούν ότι κάθε εσωτερική φωνή διαμαρτυρίας θα αντιμετωπίζεται ως «ξένος εχθρός», εξισώνοντας τους διαφωνούντες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.