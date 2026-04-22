ΗΠΑ: Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της άρσης των κυρώσεων για το ιρανικό και ρωσικό πετρέλαιο για άλλες 30 ημέρες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοίνωσε ότι παρέτεινε την άρση των κυρώσεων για το ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης για 30 ημέρες, λόγω αιτημάτων χωρών που είναι οι πιο ευάλωτες σε ελλείψεις πετρελαίου από το κλειστό Στενό του Ορμούζ.

Ο Μπέσεντ λέει σε ακρόαση προϋπολογισμού της υποεπιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ ότι τα αιτήματα προήλθαν από ηγέτες οικονομικών περίπου 10 χωρών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας την περασμένη εβδομάδα. Η ενέργεια αυτή αντιστρέφει τα προηγούμενα σχόλιά του την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα ανανέωνε τις εξαιρέσεις από τις κυρώσεις που λήγουν.

Ο Μπέσεντ λέει ότι οι εκτιμήσεις ότι το Ιράν έχει κερδίσει περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια δολάρια από την οικονομική βοήθεια είναι «μύθος», αλλά δεν παρέχει εναλλακτικό ποσό.